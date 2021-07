Daniele Adani lascia Sky Sport

Il commentatore ha annunciato l'addio al termine di Inghilterra-Danimarca: ''L'ultimo evento''. Il futuro dell'ex difensore è ancora incerto, in molti ipotizzano un passaggio a Dazn

Divorzio a sorpresa tra Sky Sport e Daniele Adani. A dare l'annuncio è stato lo stesso commentatore sportivo ed ex difensore dopo la telecronaca della semifinale degli Europei tra Inghilterra e Danimarca: "E' stato bello raccontare il mio ultimo evento Sky Sport"

L'annuncio di Adani diventa su Twitter un tema al pari del risultato della partita. Sono molti gli utenti che apprezzano la competenza e la passione del commentatore. Non mancano, però, quelli che mostrano di non gradire i toni giudicati eccessivi.

Tra un tweet e l'altro, parte il toto-Adani e c'è chi ipotizza per l'opinionista un futuro davanti ad altri microfoni in vista del prossimo campionato di Serie A che, come è noto, sarà trasmesso soprattutto su Dazn,