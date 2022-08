Chi è Ademola Lookman, nuovo attaccante dell'Atalanta

Continua il restyling dell'Atalanta che piazza un colpo in attacco. Il nuovo acquisto è Ademola Lookman, inglese di origine nigeriana di 24 anni, e arriva dal Lipsia per una cifra vicina ai 15 milioni, stesso esborso messo a bilancio per l'altro acquisto stagionale, il centrocampista Ederson. La nuova pedina andrà a prendere il posto di Miranchuk sempre più vicino al Torino in prestito con riscatto a 12 milioni di euro.

Atalanta, ecco Ademola Lookman: le caratteristiche

Lookman è un esterno d'attacco di piede destro che però ama partire da sinistra. Nello schema dell'Atalanta quindi potrebbe piazzarsi alle spalle dell'unica punta anche se, con in rosa un giocatore come Boga non è escluso che Gasperini possa tornare ad un 3-4-3 puro con tridente più aperto rispetto al passato. L'inglese è dotato di un ottimo dribbling, utile per sfruttare i tanti uno contro uno che la Dea è sempre riuscita a creare con il tecnico di Grugliasco in panchina.

Meno funambolico di Boga, ha però una grande facilità di corsa e qualche gol nelle gambe. Nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Leicester dove in 26 presenze ha messo a referto sei reti. Un colpo interessante che va ad affiancarsi ai vari Malinovskyi, Boga, Pasalic e all'occorrenza anche Koopmeiners nella batteria di trequartisti nerazzurra.

La carriera di Ademola Lookman

La carriera di Lookman nel calcio professionistico parte da giovanissimo nel Charlton nelle serie minori inglesi dove si fa apprezzare fino a farsi notare dall'Everton che lo porta in Premier League appena diciottenne. A Liverpool però non riesce a sfondare, in due stagioni solo 15 presenze che non gli precludono le porte di un altro grande club come il Lipsia che lo acquista nel gennaio 2018. L'inizio di avventura in Bundesliga è ottimo con 11 presenze e cinque gol in soli sei mesi che però non bastano per la riconferma tanto che l'estate successiva torna all'Everton dove questa volta gioca molto di più, 21 le gare in campionato. Il Lipsia lo riporta a casa ma nemmeno questa volta convince così torna in Inghilterra prima nel Fulham, con 34 presenze e 4 gol, e poi nel Leicester dove ha giocato la stagione scorsa come detto con buoni risultati.

Ora per Lookman è arrivato il momento di approcciarsi al terzo grande campionato europeo della sua carriera, la Serie A, con il sogno di tornare in Nazionale visto che ha vestito la maglia dei Leoni inglesi dall'Under 19 all'Under 21.