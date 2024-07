Dove giocherà Rabiot nella prossima stagione

È ormai giunto al termine il matrimonio tra la Juventus e Adrien Rabiot. Il francese, già da qualche giorno, ha infatti smesso di rispondere alle proposte di rinnovo arrivate da parte dei bianconeri e dallo scorso 1 luglio è ormai ufficialmente svincolato. Per il centrocampista, quindi, l'esperienza con la maglia della Vecchia Signora, durata cinque stagioni durante le quali ha raccolto complessivamente 212 presenze segnando 22 reti, può dirsi conclusa. Da capire, adesso, quale sarà il futuro dell'ex Paris Saint-Germain, reduce dall'avventura ad Euro 2024 con la sua Nazionale, terminata in semifinale con la sconfitta contro la Spagna.

La destinazione più gradita da parte di Rabiot sarebbe la Premier League, campionato nel quale il francese vorrebbe cimentarsi. Su di lui, nei mesi scorsi, aveva fatto un sondaggio il Manchester United, che però, almeno per il momento, ha deciso di non affondare il colpo. Un tentativo potrebbe poi farlo anche il Real Madrid, alla ricerca di un centrocampista d'esperienza che possa sostituire Toni Kroos, il quale ha detto addio al calcio giocato al termine di Euro 2024.

In Italia, invece, sono diversi i club che potrebbero presentare un'offerta a Rabiot, a partire dal Milan, che sul francese ha messo gli occhi già da tempo. Da non escludere, tuttavia, un tentativo anche da parte di Inter e Napoli, attratte dall'idea di accapparrarsi le prestazioni di un giocatore di tale livello a parametro zero. L'ostacolo è però costituito dall'elevato ingaggio di Rabiot, che chiede almeno sette milioni di euro netti a stagione.