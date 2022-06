L'Africa sbagliata in prima pagina

C'è l'Africa in prima pagina su certa stampa spagnola. Ma è quella sbagliata. La scelta editoriale non può che fare discutere. E da ieri sera ha già scatenato indignazione, rabbia e malcontento. Ma non stiamo commentando i fatti di Melilla. Marca, il principale quotidiano sportivo spagnolo, profondamente madridista, sta facendo parlare di sé dopo la sua prima pagina intitolata "Africa Power" dove si vedono i calciatori Ferland Mendy (francese), David Alaba (austriaco), Karim Benzema (francese), Eduardo Camavinga (francese) e i due acquisti estivi Aurelien Tchouameni (francese) e Antonio Rudiger (tedesco), con il continente africano su un caricaturale sfondo di savana. Una copertina senza molto senso, in primis perché nessuno dei giocatori immortalati ha la nazionalità di un Paese africano e perché a parte Camavinga, nato in Angola in un campo profughi, gli altri cinque calciatori hanno visto la luce in Paesi europei. Karim Benzema è nato a Lione, Aurelien Tchouameni (arrivato dal Monaco) a Rouen, Ferland Mendy a Meulan, David Alaba a Vienna e Antonio Rudiger a Berlino.

Il collage dovrebbe evidenziare il cambio di strategia del Real Madrid in termini di costruzione della rosa. In prima pagina, il giornale spiega che "il Real Madrid ha trovato una nuova 'roadmap' nella sua politica di trasferimenti. Si vantano di avere radici africane nonostante siano cresciuti lontano dal continente. Rafforzano un percorso che è stato aperto con Eto'o, Geremi, Zidane, Makelele o Diarra". Ma sui social la scelta di Marca sembra non aver riscosso molti consensi, tutt'altro. Perché concentrarsi su una visione basata sul fenotipo e sull'origine degli ascendenti, piuttosto che sulle caratteristiche tecniche dei calciatori (tra cui alcuni sicuri protagonisti del prossimo decennio del calcio mondiale, come Camavinga e Tchouameni)? La cosa più ridicola è la savana dietro, ma l'elemento più rilevante omesso è che nessuno di questi giocatori ha mai giocato in Africa.

Approfondendo un minimo, la cosa che più stona è dire che il Real ha una "nuova politica di reclutamento" basandosi non sulle necessità tattiche della rosa o sul talento dei singoli, bensì sul numero di giocatori che con orgoglio quando glielo viene chiesto parlano della loro origine africana, ma che in realtà sono profondamente europei: 4 francesi, 1 austriaco e 1 tedesco. Nessuno vuole lanciare accuse di razzismo a casaccio, ma una copertina come quella di Marca evidenzia quanta strada ci sia da fare per raccontare ogni giorno, senza spazio per fraintendimenti, a quel pubblico di ogni età, che magari legge solo la stampa sportiva, come i ragazzi nati in Europa da genitori stranieri dovrebbero essere considerati semplicemente "europei", tanto quanto coloro i cui avi sono del "vecchio continente" dall'alba dei tempi, senza badare al colore della pelle. Nulla di più, nulla di meno.

Nessun razzismo, ma superficialità e tempismo non di ottimo gusto sì. A proposito di Africa e Spagna, la notizia vera, l'unica di cui ha senso parlare oggi, è che 37 migranti africani (forse di più) sono morti mentre provavano a entrare nel territorio spagnolo a Melilla, l’exclave spagnola nel Marocco orientale. Molti sono morti nella calca, ma in alcuni video si vedono agenti marocchini, le cui azioni sono sotto accusa, lanciare pietre addosso ai migranti e, in almeno due occasioni, colpire alcuni di loro, senza che questi oppongano resistenza. L'Africa che sogna la Spagna, per davvero, è quella.