Juventus, sogno Aguero: le condizioni per portare il Kun a Torino

Sarà addio tra Sergio Aguero ed il Manchester City al termine della stagione. L'attaccante argentino, come annunciato dal club nei giorni scorsi, non prolungherà il proprio contratto con gli inglesi, lasciando così i Citizens dopo ben dieci stagioni. Sul "Kun", che in passato ha indossato anche le maglie di Independiente e Atletico Madrid, hanno immediatamente messo gli occhi diverse big d'Europa, tra cui Barcellona, Paris Saint-Germain e Juventus.

Juventus, possibile cessione illustre per arrivare ad Aguero

I bianconeri, al momento, non si sarebbero ancora ufficialmente mossi, ma starebbero monitorando con attenzione la situazione di Aguero. L'argentino ha un ingaggio elevato e la Juventus, in questa fase, non può permettersi spese che vadano ad appesantire ulteriormente il bilancio. La situazione, tuttavia, potrebbe cambiare nei prossimi mesi: in caso di partenze illustri, come ad esempio quella di Paulo Dybala, la Vecchia Signora potrebbe disporre di un tesoretto da investire proprio sull'attacante del City, in un colpo analogo a quello che portò il suo connazionale Carlos Tevez a Torino nell'estate 2013.