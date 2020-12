Ajax-Atalanta, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ad un passo dagli ottavi di finale. L'Atalanta, alle 18.55 di mercoledì 9 dicembre, farà visita all'Ajax nell'ultima giornata del gruppo D di Champions League. Ai nerazzurri basterà non perdere per conquistare la qualificazione al turno successivo: la formazione di Gasperini occupa infatti attualmente il secondo posto con i suoi 8 punti, uno in più degli olandesi.

Ajax-Atalanta, le scelte dei due allenatori

L'Atalanta dovrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2, con Gomez in appoggio al tandem d'attacco composto da Ilicic e Zapata. In mezzo al campo Freuler e De Roon con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne, mentre in difesa ci sarà spazio per Toloi, Romero e Djimsiti. L'Ajax di Ten Hag si affiderà invece al 4-3-3, con il tridente offensivo composto da Antony, Tadic e Neres. Panchina per Huntelaar.

Ajax-Atalanta in tv e streaming

La partita Ajax-Atalanta sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità Now Tv, che permette la visione delle gare di Champions League attraverso l'acquisto di uno dei pacchetti offerti.

Ajax-Atalanta, le probabili formazioni

Ajax (4-3-3): Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All. Ten Hag.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini