Ajax-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli di Spalletti è pronto alla sfida con l'Ajax che potrebbe regalare una fetta di qualificazione agli ottavi di Champions League agli azzurri. Dopo i successi con Liverpool e Rangers la capolista della Serie A, ancora imbattuta in stagione, affronta i lancieri secondi in Eredivisie, a quota 3 nel girone di Champions e reduci da tre gare senza successo.

Ajax-Napoli: le scelte di Spalletti

Spalletti deve ancora fare a meno di Osimhen e ha Politano a mezzo servizio. Qualche problema fisico anche per Rrahmani che però dovrebbe farcela e giocare al centro della difesa insieme a Kim. Dentro per il resto tutti gli altri titolari con il tridente offensivo formato da Lozano e Kvaratskhelia sugli esterni e probabilmente Simeone e non Raspadori in mezzo. Nessun dubbio a centrocampo dove Anguissa e Zilienski saranno le spalle di Lobotka.

Ajax-Napoli: le scelte di Schreuder

Pochi dubbi nell'Ajax in cui il pericolo numero uno sarà il bomber Kudus affiancato nel tridente da Bergwijn e Tadic, fonte inesauribile di assist. A cetrocampo più Berghuis di Klaasen, mentre in difesa davanti al portiere rivelazione nonostante l'eta Pasveer la linea sarà composta da Rensh, Timber, Bassey e Blind.

Ajax-Napoli: le probabili formazioni

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

Ajax-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida di Champions Leeague sarà trasmessa in diretta da Sky sul canale 204 per chi ha l'abbonamento alla tv satelittare. Attivo anche lo streaming con Now Tv e Sky Go opure su Mediaset Infinity. A commentare la gara su Sky saranno Fabio Caressa e Beppe Bergomi.