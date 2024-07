Promozione, al Val Gallico Calcio la difesa parla spagnolo: preso Martin Robaina

Nuovo innesto per l’Asd Val Gallico Calcio che comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore centrale e terzino sinistro Martin Robaina. Il calciatore (può essere impiegato sia in una difesa a tre sia in una difesa a quattro) classe 1999, argentino con cittadinanza spagnola, si annuncia come un vero lusso per la categoria in quella che sarà la prima esperienza in Italia...