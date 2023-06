L'Al-Hilal tenta Neymar con un super stipendio

Un campione per ogni "grande" del campionato. In Arabia Saudita sono pronti ad accogliere i fuoriclasse del calcio mondiale, Cristiano Ronaldo è stato il primo a dire sì firmando con l'Al-Nassr, qualche giorno fa l'Al-Ittiad si è assicurato le prestazioni del pallone d'oro Benzema e sta tentando anche il colpo Kanté in scadenza con il Chelsea. La terza squadra che vuole rinforzarsi con un campione è l'Al-Hilal che ha provato ad avvicinare Messi, proponendogli un super ingaggio, ma non è riuscito a convincere l'argentino, poi finito all'Inter Miami.

L'offerta dell'Al-Hilal per Neymar

Il club saudita però non si è dato per vinto ed essendo già a Parigi ha deciso di andare in pressing per Neymar, che ha saltato tutto il finale di stagione a causa di un problema fisico. Il brasiliano ora è il primo della lista e per convincerlo sono pronti 200 milioni di euro a stagione. Un ingaggio faraonico e un'offerta già presentata al giocatore a quanto pare con la trattativa che potrebbe anche entrare nel vivo a breve.

Sì perché mentre Messi ha ascoltato e declinato in poco tempo, Neymar avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita. Con il fenomeno brasiliano, Benzema e Cristiano Ronaldo, il campionato si prenderebbe tre grandi campioni e tre ottimi testimonial per portare il Mondiale nel Paese saudita nel 2030, vero obiettivo del calcio del Paese.