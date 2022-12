Un altro giornalista morto ai mondiali in Qatar

Dopo Grant Wahl, che è morto a 49 anni durante Olanda - Argentina, un altro giornalista è morto: si tratta del fotoreporter di Al Kass Tv Khalid al-Misslam. Lo riferisce il quotidiano anglofono di Doha "Gulf Times". Al-Misslam, un qatariota, è morto improvvisamente mentre seguiva la Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022, ha riferito il canale per cui lavorava.

"Crediamo nella misericordia e nel perdono di Allah per lui e inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia. Siamo tutti di Allah e a Lui ritorniamo", ha sottolineato Al Kass Tv annunciando la scomparsa del fotoreporter. Lo staff dove lavorava l’uomo ha pubblicato un post di dolore: “Piangiamo la morte del nostro fotografo”. Secondo il portale Gulf Times si tratta di una morte improvvisamente durante la Coppa del Mondo.

Come già detto, non è il primo perché, prima di lui, è morto un cronista sudamericano. Wahl stava seguendo i quarti di finale della coppa del mondo tra Argentina e Olanda in postazione nella tribuna stampa del Lusail Iconic Stadium quando si è accasciato, per non riprendersi più. Era in sala stampa mentre la partita volgeva al termine quando si è sentito male. Il personale medico ha praticato un soccorso d'urgenza sul posto prima di portarlo via in barella. Trasferito in ambulanza all'Hamad General Hospital, non c'è stato nulla da fare. Un attacco di cuore sarebbe stato fatale, ma non ci sono notizie ufficiali sulla causa del decesso.