Albania-Italia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Penultimo impegno del 2022 per l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri, costretti a guardare da casa i Mondiali che prenderanno il via il 20 in Qatar, affronteranno a Tirana in amichevole l'Albania nella serata di oggi, mercoledì 16 novembre (fischio d'inizio alle 20.45). Una gara in cui il commissario tecnico potrebbe sperimentare qualcosa di diverso in vista del futuro, cercando nuove soluzioni che possano rilanciare gioco e risultati della Nazionale. L'Italia chiuderà poi l'anno il 20 novembre a Vienna contro l'Austria.

Albania-Italia, le scelte di Reja

Reja, per la sfida contro l'Italia, dovrebbe optare per il 3-5-2, con Broja ad affiancare Uzuni in attacco. A centrocampo Bare, Abrashi e Bajrami, con Hysaj e Lenjani sulle corsie esterne. Pacchetto difensivo formato da Ismajli, Kumbulla e Mihaj, tra i pali Berisha.

Albania-Iyalia, le scelte di Mancini

Mancini dovrebbe affidarsi al 3-4-3, con Raspadori in pole position per agire al centro dell'attacco con ai suoi lati Zaniolo e Grifo. A centrocampo si rivedrà Verratti affiancato da Tonali, mentre sulle corsie esterne ci sarà spazio per Di Lorenzo a destra e Dimarco a sinistra. A guidare la difesa Bonucci: insieme a lui Scalvini e Bastoni. Tra i pali confermatissimo Donnarumma.

Albania-Italia, le probabili formazioni

Albania (3-5-2): Berisha; Ismajli, Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi, Bare, N. Bajrami, Lenjani; Broja, Uzuni. All. Reja

Italia (3-4-3): Donnarumma; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Tonali, Verratti, Dimarco; Zaniolo, Raspadori, Grifo. All. Mancini

Albania-Italia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Albania-Italia sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.