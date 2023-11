L'Albania degli "italiani" vola agli Europei

La Nazionale di calcio dell'Albania pareggia 1-1 con la Moldavia e vola agli Europei del 2024. La selezione guidata da Sylvinho si guadagna il pass balzando a quota 14 punti nel girone e distanziando Repubblica e Polonia, le due grandi favorite della vigilia che si sono però dovute inchinare alla capolista e ora c'è posto per una sola di loro. E' la seconda volta che la Nazionale passa alla fase finale degli Europei, la prima partecipazione fu quella del 2016 quando fu eliminata nel girone da Francia e Svizzera mettendosi però alle spalle la Romania, battuta nella prima storica vittoria in un torneo di questa levatura.

Albania qualificata ai prossimi Europei

Può quindi scattare la festa in tutto il Paese la cui Nazionale potrebbe presentarsi in Germania tra meno di un anno con qualche ambizione in più rispetto al 2016. La formazione è decisamente più competitiva anche grazie ai tanti giocatori impegnati nel campionato italiano. Oggi nella vittoria contro la Moldavia sono stati schierati ben sette calciatori del nostro campionato. In porta il titolare è Berisha del'Empoli che ha soffiato il posto all'ex Lazio Strakosha, la difesa vede al centro Ismajili ancora dell'Empoli e Djimsiti dell'Atalanta, mentre a destra gioca Hysaj della Lazio. Il centrocampo è tutto "italiano" con Ramadani del Lecce perno centrale al cui fianco si dispongono Asslani dell'Inter e Bajrami del Sassuolo.

In panchina a guidare la squadra c'è Sylvinho che in carriera è stato collaboratore di Mancini nell'Inter, giusto per continuare a tessere il filo che lega l'Albania e l'Italia anche nel calcio. Nello staff dell'allenatore c'è poi Doriva, ex centrocampista passato anche dalla Sampdoria. L'impresa albanese però non è solo figlia del lavoro di Sylvinho, fino a gennaio infatti in panchina c'era Edy Reja che ha lasciato l'incarico alla naturale scadenza del contratto.