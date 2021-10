Alberto Zangrillo nuovo presidente del Genoa?

Il Genoa americano cerca un nuovo presidente. La 777 Partners, società che ha acquistato il Grifone chiudendo l’era Preziosi durata 18 anni, sta cercando un uomo che possa fare da collante con tifoseria e ambiente cittadino. Il requisito base è uno solo: deve essere genoano, di quelli “veri”, che vanno allo stadio e sanno cosa vuole dire seguire le vicende rossoblu.

Alberto Zangrillo candidato come nuovo presidente del Genoa

La lista di dei candidati per il ruolo di primo tifoso è lunga, alla poltrona più ambita sono stati accostati Stefano Messina, Giorgio Guerello, Andrea D’Angelo e perfino Claudio Onofri, ex bandiera del Grifone e ora commentatore televisivo. Da ieri però c’è un nome che sembra aver preso il sopravvento sugli altri, è quello di Alberto Zangrillo.

Il medico è tifoso da sempre, in una recente intervista a chi gli chiedeva se tifasse Milan o Inter, visto che vive e lavoro a Milano, ha rispoto seccamente con un solo nome: “Genoa”. Non solo una simpatia, ma un passione vera che spinge il dottore ad essere presente allo stadio quasi sempre, compatibilmente con i suoi impegni. C’era nell’ultima di Preziosi contro la Fiorentina e c’era anche ieri contro il Sassuolo. E proprio la sua presenza allo stadio contro i neroverdi ha fatto partire i rumors. Al momento in molti lo indicano come candidato numero uno per essere il nuovo primo tifoso dei genovesi.

Chi è Alberto Zangrillo

Alberto Zangrillo ha tutti i requisiti richiesti dalla 777 Partners, è nato a Genova, nel 1958, è genoano e in più si porta in dote una certa popolarità. Primario del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale San Raffaele di Milano, è da tempo il medico di Silvio Berlusconi a cui è sempre al fianco in caso di problemi di salute.

L’offerta per la presidenza del Genoa gli è stata recapitata ieri durante il match con il Sassuolo che Zangrillo ha visto al fianco di Andreas Blazquez, l’intermediario decisivo nel passagio del Genoa da Enrico Preziosi al fondo americano. La risposta definitiva non è ancora arrivata, il medico per ora ha preso tempo, non ha commentato nemmeno con gli amici, ma il mondo del calcio lo affascina e chissà che non possa entrarci dalla porta principale diventando il nuovo presidente del Genoa.