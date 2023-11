Inter, quante (e quali) partite salta Bastoni

Alle porte, per l'Inter di Simone Inzaghi, c'è la super sfida contro la Juventus. I nerazzurri, reduci da quattro successi consecutivi in campionato ed al primo posto della serie A con i loro 31 punti, faranno visita ai bianconeri, secondi a -2, al rientro in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Un match, quindi, che metterà in palio tre punti già pesantissimi nella corsa al tricolore, con Lautaro e compagni che, in caso di vittoria, potrebbero infliggere ai rivali un duro colpo.

Bastoni out, quando rientrerà il difensore

L'Inter, per la gara dell'Allianz Stadium, dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni, costretto a saltare gli impegni contro Macedonia e Ucraina in Nazionale a causa di un problema muscolare. Il difensore, nella giornata di oggi, martedì 21 novembre, si è sottoposto a nuovi esami strumentali i quali hanno confermato la presenza di una lesione al polpaccio. Ciò significa che Bastoni salterà non solo la sfida contro la Juventus, ma anche quella successiva con il Benfica in Champions League. Le condizioni del giocatore verranno poi rivalutate la prossima settimana per capire se potrà essere a disposizione per la gara con il Napoli, altrimenti il suo rientro in campo potrebbe avvenire soltanto nel match successivo di campionato contro l'Udinese.

L'infortunio di Bastoni, nelle file nerazzurre, va ad aggiungersi a quello di Benjamin Pavard, alle prese con la lussazione della rotula del ginocchio sinistro riportata durante la gara con l'Atalanta. Il 2023 del francese può considerarsi già finito, con il suo rientro in campo previsto soltanto per metà gennaio.