Alessandro Diamanti appende le scarpe al chiodo: sabato la sua ultima partita

Si dice che la vita cominci a quarant’anni. Di sicuro, sarà l’inizio di un nuovo capitolo della vita di Alessandro Diamanti, che soffierà su quaranta candeline tra pochi giorni, e che ha annunciato la fine della sua attività agonistica con un post sul suo profilo Instagram. La gara che segnerà la conclusione di un’avventura – quella nel calcio giocato – durata quasi cinque lustri sarà quella contro il Perth Glory, che disputerà con la casacca del Western United, franchigia di Melborune militante nella serie A australiana e domicilio calcistico del fantasista di Prato nelle ultime quattro stagioni. Ma quella in Oceania è stato solo l’ultima tappa di un tour lunghissimo, con tanta Toscana (Prato, Empoli, Fucecchio, Firenze, Livorno) ma soprattutto tanta gavetta, ed una serie A agganciata a ventiquattro anni salendo un gradino per volta tutte le categorie a partire dalla D. All’estero Premier League (con il West Ham e poco Watford) e SuperLeague cinese, vinta indossando la maglia del Guangzhou Evergrande. Diciassette i gettoni in azzurro, e la vetta toccata con l’argento messo al collo in occasione dell’Europeo 2012, dopo la finale persa dall’Italia contro la Spagna. Quella maglia numero 22 che Diamanti ha voluto come immagine a corredo della lettera scritta per salutare il mondo del calcio.

“Dopo 23 anni – scrive su Instagram – quella di sabato sarà la mia ultima partita. Un milione di cose da dire, centinaia di foto da mettere, migliaia di persone da ringraziare, ma sarò semplice: sono un uomo felice. Io che ho sempre cercato di essere un calciatore della gente, per la gente, io che ho sempre seguito i valori veri del calcio. Non sono stato un giocatore da 100 trofei, ma sono stato un giocatore che si è sentito amato: dai miei cari innanzitutto e poi da tutte le migliaia di persone che mi seguono da più di 20 anni. Amore profondamente vero, l'amore che voi tifosi mi avete costantemente sempre dato. E' stata ed è la mia più grande vittoria. Adesso sono pronto ad affrontare altre sfide con gli stessi valori e con le stesse certezze che mi hanno accompagnato fin dal primo momento che ho preso in mano il pallone: passione, lavoro duro, umiltà, entusiasmo, sana follia e tante risate! Poi, bò!”.