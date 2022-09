Alex Meret ha spazzato via tutti i dubbi e si è preso il Napoli

Alex Meret si è preso il Napoli e adesso non lo vuole più mollare. Il venticinquenne portiere in poche settimane è diventato da punto interrogativo a titolare inamovibile dell'undici di Spalletti che comanda insieme all'Atalanta la Serie A. Una soddisfazione arrivata dopo anni non facili, passati a combater ogni singolo giorno per quel posto da titolare che sembrava non dovesse mai arrivare.

La storia di Meret al Napoli infatti non è proprio una favola. Arrivato nel 2018 e riscattato l'anno successivo su di lui hanno pesato forse troppo quei 26 milioni spesi da De Laurentiis per uno dei talenti più puri tra i numeri uno italiani. Dopo l'esperienza super alla Spal arriva in una piazza importante, focosa, che vive di calcio e che forse per un ragazzo di poco più di vent'anni può essere troppo pressante. Forse anche per questo al suo fianco gli azzurri piazzano David Ospina, uomo spogliatoio e non solo.

Il portiere sudamericano è più esperto ed è molto affidabile, è lui quindi il titolare della squadra nelle gerarchie. Meret prova a crescere alle sue spalle ma ha bisogno di un trampolino di lancio e la scorsa estate sembrava che lo dovesse trovare lontano dal Maradona. Il Napoli infatti per il dopo Ospina cerca Kepa, Trapp e soprattutto Keylor Navas, tutte trattative che decollano ma non arrivano mai a chiudersi.

Così Meret inizia la stagione da titolare nonostante le voci di un possibile nuovo acquisto in porta continuino. Le sue prestazionei però salgono di livello volta dopo volta, Spalletti lo promuove a pieni voti e adesso che è titolare davanti a Sirigu il Napoli è pronto finalmente a fargli firmare il rinnovo di contratto. L'intesa economica c'è sempre stata, mancavano solo le garanzie in campo, ora che ci sono anche quelle Meret è pronto per siglare il nuovo accordo fino al 2027.