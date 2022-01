Chi è Alexander Blessin, nuovo allenatore del Genoa

Il Genoa stupisce ancora, dopo la mossa a sorpresa Shevchenko, il Grifone ha ufficializzato il nuovo allenatore che sarà Alexander Blessin, 48 anni e reduce dall'esperienza all'Ostenda, club di prima divisione belga. Ed è stata proprio la società ormai ex del tecnico a dare per prima l'ufficialità annunciando l'addio dierto al pagamento della di una clausola, poi in serata è arrivato anche il comunicato dela società genovese.

Chi è Alexander Blessin nuovo allenatore de Genoa

Quarantotto anni, in carriera ha allenato prima le giovanili del Lipsia e poi l'Ostenda con cui in questa stagione ha messo a referto 21 partite in Jupiler Pro League, la Serie A belga, con 7 vittorie, 2 pareggi e 12 sconfitte. E'stata la seconda stagione alla guida della squadra con cui in totale si è seduto in panchina 65 volte ottenendo una media punti di 1,37 a gara. Il progetto non sarà a breve termine, il contratto ha infatti scadenza nel 2024 e lo stesso tecnico ha parlato così subito dopo l'ufficialità: "Questo è un grande passo avanti nella mia carriera, è un club storico della Serie A che mi ha offerto un progetto a lungo termine".

Difficile ipotizzare quale sarà la sua prima formazione, Blessin arriverà a Pegli il primo allenamento domani a poco più di 48 ore dal delicatissimo match con l'Udinese. In carriera ha utilizzato molti moduli, quello con cui più volte ha schierato le sue squadre è il 3-5-2, alternato però alla difesa a quattro e quindi al 4-2-3-1 e al 4-3-3.