Alexis Sanchez, un rosso che sa di addio: l'Inter pronta a lasciar partire il cileno

Un'espulsione che ha spento i sogni di gloria dell'Inter e che, forse, ha scritto la parola fine alla sua avventura in nerazzurro. Alexis Sanchez, suo malgrado, è stato tra i protagonisti del match di Anfield contro il Liverpool, terminato con l'eliminazione dalla Champions League della formazione di Simone Inzaghi nonostante la vittoria per 1-0 (decisiva la sconfitta della gara di andata per 2-0 a San Siro). Il cileno, fin lì autore di una prova tutto sommato positiva, ha infatti ricevuto il secondo cartellino giallo pochi secondi dopo il gol di Lautaro Martinez che aveva riacceso le speranze nerazzurre. Un rosso figlio sì della generosità e dell'agonismo, ma anche dell'ingenuità: sbagliato intervenire in maniera così irruenta quando si sa di avere già sulle spalle un'ammonizione. Ed il suo allontanamento anzitempo dal terreno di gioco ha di fatto sbarrato le porte ad ogni possibilità di rimonta dell'Inter.

Inter, Sanchez verso l'addio: i possibili sostituti

Un episodio, quello dell'espulsione di Anfield, che ha probabilmente messo la parole fine in maniera definitiva al matrimonio tra Sanchez e i nerazzurri. Il club di Steven Zhang, già non del tutto convinto del rendimento offerto dall'ex Manchester United, si sarebbe infatti deciso a lasciar partire il cileno al termine della stagione, puntando, per il futuro, su altri profili. El Nino Maravilla, malgrado l'impennata di rendimento offerta a gennaio, mese nel quale è risultato decisivo anche nel match di Supercoppa Italiana contro la Juventus, non è riuscito a convincere né il tecnico Simone Inzaghi né la dirigenza, pronta a sostituirlo in estate.

Al suo posto, Marotta sogna di portare a Milano Paulo Dybala, che non ha ancora trovato l'accordo per rinnovare il proprio contratto con la Juventus. Se l'argentino dovesse rimanere alla corte di Massimiliano Allegri, la dirigenza sarebbe pronta a virare su Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 attualmente in forza al Sassuolo, con il quale ha già segnato nove reti nell'attuale campionato di Serie A.