Alfredo Donnarumma verso i 200 gol in carriera: "Ho ancora fame"

Donnarumma il bicentenario. Tra poco compirà 31 anni (il 30 novembre), ma il bomber della Ternana ha ancora la fame di un esordiente. Una sentenza nell'area di rigore. E gli umbri, che ne ha strappato il prestito al Brescia in estate, se lo coccolano: sono già 6 reti in 11 presenze per l'attaccante di Torre Annunziata. Contro l'Alessandria nell'ultima giornata ha griffato una doppietta da urlo: pallonetto di alta classe e tocco di testa sul secondo palo da rapace d'area.

Sono 181 i gol in carriera, dalla D in poi. Nei professionisti il rateo è di 169, dalla Primavera alla serie A, 80 nella cadetteria, 40 in C. Un curriculum da grande bomber, anche perché i suoi gol sono arrivati quasi tutti su azione (l'ultimo penalty, a Como, lo ha sbagliato).

Capocannoniere della D (28 reti con il Nissa nel 2009/2010), della Lega Pro con il Teramo (22 centri nel 2014/2015) e della B con il Brescia (25 gol nel 2018/2019). Quattro campionati vinti: Empoli e Brescia dalla B alla A, Gubbio e Teramo dalla C alla B (ma in Abruzzo la promozione fu revocata dalla giustizia sportiva per un illecito del club).

Il gol è il suo mestiere fin dai tempi di Gubbio: undici anni fa, arrivato dai dilettanti, il 19enne Alfredino segnò 5 reti nella stagione dell'ultima promozione in B degli eugubini. Ha fatto coppia con grandi firme del gol come Caputo, Lapadula, Coda e Torregrossa. La sua duttilità gli ha permesso di fare la punta centrale (come quest'anno alla Ternana) ma anche la spalla di un ariete, come accadeva a Teramo con Lapadula.

"Ne ho passate tante - ha detto Donnarumma - , voglio fare la mia parte al di là del prendermi la scena. Ho fame dentro. Ci ho messo un po’ ad ingranare, è vero, ma quando si cambia squadra e modo di giocare non tutto è facile. Ci sono dinamiche da valutare. Giocare con una sola punta o più attaccanti non è la stessa cosa e con un terminale solo può essere più complicato. Segnare dà serenità, sono contento di quanto sto facendo sapendo di poter dare di più".