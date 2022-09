All Star Game, la Serie A ci pensa

La proposta arriva dall'Inghilterra e ha già scatenato tanti commenti, non proprio positivi a dire il vero. Il nuovo proprietario del Chelsea Todd Bohely oggi ha espresso la volontà di provare a organizzare un All Star Game nel calcio in stile basket e baseball americano. Il tecnico del Liverpool Klopp ha già dichiarato di essere contrario, ma in Italia la Lega Serie A sembra aver preso l'idea sul serio.

Il presidente della Lega Serie A apre all'All Star Game

All'Ansa Lorenzo Casini, il presidente della Lega Serie A, ha infatti dichiarato: "E'un'idea che merita attenzione, studieremo il progetto e le società valuteranno nella prossima assemblea. Vanno considerati tanti aspetti, il calendario, il format e magari prevedere gare di specialità, ad esempio i calci di punizione".

Da capire anche come sarebbero divise le squadre, negli States si gioca Est contro Ovest, il presidente del Chelsea ha parlato di Nord contro Sud. Per Casini comunque l'idea dell'All Star Game è da prendere in cosiderazioni anche perché "La Serie A deve rappresentare un modello per le future generazioni" e forse una partita-esibizione di questo tipo potrebbe anche servire allo scopo.

C'è poi infine la questione economica, eventi come gli All Star Game nel basket e nel baseball sono fonte di ricchezza, il numero uno dei blues ha spiegato che la Major Legue Baseball valuta il proprio All Star Game 200 milioni di dollari. L'idea è sul tavolo, ora bisognerà capire se le società in assemblea la riterranno qualcosa di percorribile opupure se tutto finirà ancora prima di iniziare.