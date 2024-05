Allegri, due turni di squalifica dopo lo "show" in Coppa Italia. E la società valuta l'esonero

Il tempo di Massimiliano Allegri alla Juventus sembra finito. La società bianconera starebbe per annunciare la decisione ufficiale: Allegri lascia la panchina. Le notizie del probabile esonero arrivano il giorno successivo alla vittoria della Coppa Italia, grazie all'1-0 sull'Atalanta. Alla fine della partita c'erano state delle polemiche per l'atteggiamento del tecnico nei confronti della dirigenza, ma non solo. Nel frattempo, è arrivata la squalifica di due giornate nei confronti dell'allenatore: la sua stagione alla guida della Juventus è già finita.

Secondo quanto filtra da ambienti vicini alla società, la rottura sembra ormai irreparabile. Quel che è certo è che il club bianconero è rimasto contrariato del comportamento di Allegri, sia nei confronti delle istituzioni sportive che degli organi di informazione e dallo stesso atteggiamento tenuto in campo nei confronti dei dirigenti bianconeri.

Cosa è successo contro l'Atalanta, Allegri: "Insulti reciproci"

Già prima del fischio finale, Allegri era stato espulso per proteste, con gesti eclatanti, ormai marchio riconoscibile - cravatta e giacca tolti con forza, camicia tolta da dentro i pantaloni - e che lo contraddistinguono, con insulti vari ad arbitri e designatori.

Prima della premiazione, Allegri ha preso di mira la dirigenza, riferendosi a Cristiano Giuntoli, Football director della Juventus, con parole ("fuori, fuori") e gesti chiari. Giuntoli avrebbe da tempo scelto di non confermare il tecnico livornese per la stagione 2024/25. Nei corridoi dell'Olimpico, Allegri ha poi incrociato Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, e secondo la versione del giornalista lo avrebbe insultato usando toni minacciosi.

Poi è arrivata la versione del tecnico. Questo il testo della dichiarazione all'Ansa dell'avvocato di Allegri, Paolo Rodella. "Con riferimento alle affermazioni - riportate su alcuni organi di stampa - del Direttore di Tutto Sport Dr. Guido Vaciago secondo il quale Massimiliano Allegri, al termine della finale di Coppa Italia Atalanta / Juventus di ieri sera 15 Maggio 2024, avrebbe tenuto nei suoi confronti un comportamento altamente offensivo oltreché minaccioso giungendo financo a spingerlo e strattonarlo, il mio assistito nega integralmente questa ricostruzione dei fatti e intende precisare di aver semplicemente avuto un acceso alterco verbale col Direttore, dovuto alla concitazione del momento, nel corso del quale entrambi loro si sono vicendevolmente insultati ad alta voce".

"Nessuno spintone, nessuno strattone e né, tanto meno, nessuna minaccia all'indirizzo del Direttore - prosegue la nota - Qualunque diversa ricostruzione e/o descrizione dei fatti è falsa e si apprezza, puramente e semplicemente, per finalità malcelate, pretestuose e infondate. Tanto si doveva per amor di verità".

Allegri squalificato: stagione sulla panchina della Juventus finita

Nel frattempo sono arrivate multa e squalifica ch di sicuro terranno lontano Allegri dalla panchina della Juventus per le due giornate che ci separano dalla fine del campionato di serie A 2023/2024.

Il Giudice sportivo ha multato di 5.000 euro e squalificato per 2 giornate Allegri "perché, al 50' del secondo tempo, si avvicinava al Quarto Ufficiale con atteggiamento aggressivo e di plateale e polemico dissenso per contestare una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento rivolgendo anche espressioni irriguardose sull'operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione e prima di abbandonare il recinto di gioco, rivolgeva inoltre gesti irridenti nei confronti del Direttore di gara".