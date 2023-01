Juventus, la svolta tattica di Allegri per risalire la classifica

La pesante penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze ha messo in salita la stagione della Juventus, con i bianconeri adesso scivolati a metà classifica e distanti quattordici lunghezze dalla zona Champions. Se un piazzamento tra le prime quattro sembra al momento impossibile, diverso potrebbe essere il discorso legato all'Europa ed alla Conference League, con la formazione di Massimiliano Allegri che, fino all'ultimo, proverà a staccare il pass per una competizione internazionale. Per compiere quella che si preannuncia una difficile risalita nella seconda parte di stagione, il tecnico sta pensando ad una svolta tattica.

L'idea di Allegri

Allegri, nelle ultime uscite, si è per lo più affidato alla difesa a tre, con il modulo che diventava un 3-5-1-1 o un 3-5-2 a seconda degli interpreti. Adesso, però, il ritorno a pieno regime di Federico Chiesa potrebbe spingere il tecnico a ridisegnare la propria squadra, affidandosi ad uno schieramento più offensivo. Nella testa dell'allenatore livornese, infatti, c'è l'idea di passare al 4-3-3, modulo pensato su misura proprio per Chiesa e per Di Maria: l'ex Fiorentina e l'argentino, in questo sistema di gioco, agirebbero infatti larghi come ali a supporto (quando sarà nuovamente disponibile) di Dusan Vlahovic. Un modo per sfruttare al meglio le qualità dei suoi giocatori di maggior talento, che, fin qui, non hanno mai avuto modo di giocare insieme. L'azzurro ed il Fideo garantirebbero a Vlahovic un notevole rifornimento di palloni, così da valorizzare al meglio le doti d'attaccante d'area del serbo. Il sacrificato, in questo caso, sarebbe Kostic, che potrebbe però rivelarsi una preziosa arma da usare in corso d'opera.

Il centrocampo a tre, invece, godrebbe dell'equilibrio apportato da Locatelli (o Paredes) in cabina di regia, con Rabiot ed uno tra Fagioli e Miretti (in attesa del rientro di Pogba) a fungere da mezzali. Soltanto un'idea, al momento, che potrebbe però presto materializzarsi in campo.