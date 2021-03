Dove allenerà Allegri: le squadre che seguono il tecnico

L'allenatore livornese pronto a tornare in panchina dopo due anni

Ha voglia di tornare in panchina, Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, fermo dal maggio 2019, quando ha lasciato la Juventus dopo cinque stagioni in cui ha conquistato altrettanti scudetti, quattro Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, è pronto a tornare ad allenare dopo due anni di pausa. Su di lui hanno messo gli occhi numerosi club, che hanno già iniziato l'azione di corteggiamento nei suoi confronti in queste settimane.

Allegri, tentativo di Roma e Napoli

La pretendente più seria, al momento, pare la Roma, che al termine della stagione dovrebbe interrompere il proprio rapporto con Paulo Fonseca. La dirigenza giallorossa ritiene infatti l'ex tecnico di Milan e Juventus il profilo ideale per tentare di portare la squadra ai vertici del campionato italiano, andando magari a caccia dello scudetto nel giro di un paio di anni. Su Allegri, tuttavia, ha messo gli occhi anche il Napoli, che vorrebbe puntare sul livornese in caso di addio di Gattuso.

Inter, idea Allegri in caso di addio di Conte

Nella lista delle pretendenti al tecnico, qualora dovesse verificarsi un clamoroso divorzio con Antonio Conte, potrebbe inserirsi anche l'Inter, vogliosa di aprire un lungo ciclo vincente. Più difficile, ma non da escludere totalmente, la pista che vorrebbe l'allenatore fare ritorno alla Juventus subentrando a Pirlo. Sullo sfondo, infine, anche il Real Madrid, che si sta guardando attorno in caso di interruzzione del rapporto con Zinedine Zidane a fine maggio.