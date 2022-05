Il Bologna non cambia, Mihajlovic confermato: i motivi della scelta

Il valzer degli allenatori non coinvolgerà il Bologna. Ieri sera Saputo ha confermato la fiducia a Sinisa Mihajlovic che quindi resterà sulla panchina dei felsinei per continuare il lavoro iniziato nel 2019. Si va avanti insieme e non era così scontato, perché fino a qualche giorno fa sembrava aver preso piede la candidatura di Igor Tudor, ormai vicino a lasciare il Verona.

Bologna, avanti con Mihajlovic: i perché della conferma

Mihajlovic resta così alla guida del Bologna, Saputo ha apprezzato l’ottimo lavoro svolto con i giovani, da Hickey a Svanberg, senza dimenticare Schouten, Barrow e altri che non solo possono rappresentare il futuro della società, ma possono essere utilizzati anche per mettere a bilancio importanti plusvalenze in caso di cessione. Il serbo è poi stato uno degli sponsor principali di Arnautovic, lo ha chiesto per risolvere il problema del centravanti e ha avuto ragione perché l’austriaco è stato un vero valore aggiunto come dimostrano i 14 gol in campionato. L’allenatore resta al suo posto anche perché ha creato con la città e i tifosi un rapporto particolare, altro fattore che ha influito e non poco sulla conferma.

Bologna, ora tocca a Sartori

I dirigenti e il mister hanno parlato anche del futuro, e in questo senso tutti si aspettano una decisa accelerata nella prossima stagione. La salvezza, meritata e blindata con largo anticipo in questa stagione, deve essere solo un punto di partenza, l’anno prossimo si dovrà puntare più in alto. Per questo nei prossimi giorni arriverà a Bologna Sartori, nuovo direttore sportivo che ha creato le favole Chievo e Atalanta.

Al prossimo incontro con Mihajlovic ci sarà anche lui e si getteranno le basi per mercato estivo. Alcuni gioielli sono in vetrina, Hickey per esempio, ma anche Svanberg, possibile che qualcuno possa partire per fare cassa con il progetto di reinvestire per migliorare la rosa e spiccare il volo.