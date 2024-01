Chi sarà il nuovo allenatore del Liverpool dopo l'addio di Klopp

Un fulmine a ciel sereno. Jurgen Klopp, al termine della stagione, lascerà il Liverpool. Un addio che metterà la parole fine ad un percorso lungo nove anni, durante i quali il tecnico tedesco ha vinto una Champions League, una Premier League, una Coppa del Mondo per Club, una Supercoppa Europea, una FA Cup, una Coppa di Lega ed una Community Shield. "Ho finito le energie", ha spiegato l'allenatore, che, prima di passare ai Reds nel 2015, aveva allenato Magonza e Borussia Dortmund.

I possibili sostituti di Klopp

L'addio di Klopp, inevitabilmente, apre il toto nomi su chi ne raccoglierà la pesante eredità alla guida degli inglesi. Una candidatura speciale pare essere quella di Xabi Alonso, oggi sulla panchina del Bayer Leverkusen in Germania. L'ex centrocampista, ritiratosi nel 2017, del Liverpool è stato una bandiera, indossandone la maglia per cinque stagioni dal 2004 al 2009 prima di passare al Real Madrid. Lo spagnolo, che ha iniziato il suo cammino da allenatore sulla panchina della seconda squadra della Real Sociedad, sta vivendo un'annata da favola al Leverkusen: la sua squadra, dopo sedici giornate, guida infatti da imbattuta il campionato tedesco con i suoi 48 punti (frutto di quindici vittorie e tre pareggi), quattro in più del Bayern Monaco. Ed il Liverpool potrebbe essere fortemente tentato di riportarlo "a casa".

Altro nome papabile è quello di Julian Nagelsmann, oggi ct della Germania. L'ex tecnico del Bayern Monaco ha un contratto che andrà in scadenza al termine degli Europei 2024 e quindi, in vista della prossima stagione, potrebbe essere arruolabile dai Reds. E, per ironia della sorte, Klopp potrebbe fare il percorso inverso approdando alla guida della Nazionale tedesca. Uno scenario tutt'altro che irrealistico.

Sullo sfondo, infine, la suggestione che porta a Roberto De Zerbi, protagonista in Inghilterra con il suo Brighton. L'ex tecnico del Sassuolo ha saputo stupire tutti in Premier per la qualità di gioco mostrata dalla sua squadra dimostrando di essere ormai pronto al grande salto in un top club. Ed il Liverpool, forse, potrebbe farci un pensierino.