Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli

Il Napoli adesso ha fretta, l'esonero di Garcia è solo da ufficializzare e arriva un mese dopo i contatti con Conte e la netta sensazione che la fiducia nel tecnico francese fosse finita già dopo pochi mesi dal suo approdo sotto il Vesuvio. De Laurentiis ha voluto proseguire dando un'ultima possibilità al tecnico, chance fallita sia sotto l'aspetto del gioco che dei risultati con il ko interno contro l'Empoli a fare da scintilla all'esplosione della situazione.

Igor Tudor nuovo allenatore del Napoli, ci siamo

Oggi potrebbe già essere la giornata del cambio in panchina, non c'è tempo da perdere anche perché la situazione in classifica grazie alle frenate di quasi tutte le concorrenti è ancora buona, il Napoli è infatti ancora in piena lotta per un posto in Champions League. Così nelle prossime ore si proverà a convincere Igor Tudor, già contattato un mese fa; per ora non c'è accordo sul contratto ma la possibilità di un'intesa di sette mesi più l'opzione per proseguire anche nella prossima stagione potrebbe mettere tutti d'accordo.

Tudor è l'uomo di polso che potrebbe dare una sferzata a una squadra apparsa completamente persa da quando Spalletti ha lasciato. Al croato, che in Italia ha già allenato Verona e Udinese ed è reduce da un buon campionato con l'Olympique Marsiglia, il compito di riaccendere la miccia della ricerca della vittoria a ogni costo, di rimettere in carreggiata i big e di ridare la "fame" giusta a un gruppo che ha lo Scudetto sul petto ma che è già fuori dalla lotta per il bis.