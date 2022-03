Psg, casting per l'allenatore del futuro: anche Allegri, Simone Inzaghi e Conte nella lista

Un'eliminazione amarissima, quella subita nella scorsa settimana dal Paris Saint-Germain. I francesi, dopo essersi aggiudicati la sfida di andata per 1-0, sono stati superati al Santiago Bernabeu per 3-1 dal Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League dicendo così addio alla competizione. Un ko sul quale pesa come un macigno il grossolano errore commesso da Gianluigi Donnarumma sul punteggio di 1-0 in favore dei parigini e che, di fatto, ha il sapore di condanna per il tecnico Mauricio Pochettino: a meno di clamorosi colpi di scena, l'argentino non verrà infatti confermato dal club alla guida della squadra nella prossima stagione.

I dieci allenatori seguiti dal Psg

Il Psg si sarebbe infatti già messo alla ricerca di un nuovo allenatore, con ben dieci nomi inseriti nella lista dei papabili. Tra questi, secondo L'Equipe, figurerebbero anche quattro tecnici italiani: Massimiliano Allegri, attualmente alla guida della Juventus, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, Thiago Motta, oggi allo Spezia, e Antonio Conte, dallo scorso novembre al Tottenham. Insieme a loro altre due vecchie conoscenze del nostro calcio: Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid che da calciatore ha indossato le maglie di Pisa, Inter e Lazio, e Zinedine Zidane, ex fuoriclasse della Juventus attualmente senza squadra.

A completare la lista degli allenatori seguiti dal Paris Saint-Germain ci sarebbero poi Erik ten Hag, all'Ajax dal dicembre 2017, Christophe Galtier, tecnico del Nizza laureatosi campione di Francia nel 2021 con il Lilla, e Lucien Favre, al momento senza squadra dopo l'ultima esperienza al Borussia Dortmund. Da questa cerchia, secondo L'Equipe, uscirà il nome di colui che sarà chiamato a guidare il Psg nella prossima stagione.