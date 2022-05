Chi sarà l'allenatore dello Spezia nella prossima stagione

Malgrado una salvezza conquistata con una giornata di anticipo (decisiva la vittoria di Udine per 3-2), le strade dello Spezia e di Thiago Motta sembrano ormai destinati a dividersi. Sono infatti pressoché nulle le possibilità che il tecnico, finito in discussione più volte nel corso di questi mesi, possa guidare i liguri anche nella prossima stagione. I rapporti tra l'ex centrocampista ed il club sono tutt'altro che idilliaci e già nei prossimi giorni, malgrado un contratto in essere fino al giugno 2024, potrebbe arrivare il divorzio con la formula della rescissione consensuale.

I candidati a prendere il posto di Thiago Motta

Assodata l'interruzione del rapporto con Thiago Motta, lo Spezia si è messo in queste ore alla ricerca del giusto profilo a cui affidare la panchina nella prossima stagione. La rosa dei papabili sembra essersi ristretta a tre nomi: Luca Gotti, Andrea Pirlo e Nenad Bjelica. L'ex Udinese, esonerato lo scorso 7 dicembre dai friulani, sembra al momento in pole position sulla concorrenza, con contatti già ben avviati. Al club ligure piace però, e non poco, anche l'idea Pirlo, reduce da un anno sabbatico dopo l'esonero subito dalla Juventus al termine della stagione 2020/2021. L'ex centrocampista della Nazionale, tuttavia, pare ormai ad un passo dalla Cremonese neopromossa in A. Bjelica, invece, sarebbe un cavallo di ritorno, visto che ha già allenato gli aquilotti nella stagione 2014/2015, torneo terminato al quinto posto in classifica, e nella fase iniziale di quella succesiva, prima di venire esonerato a novembre dopo quattordici giornate (quattro vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte).