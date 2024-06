Chi sarà l'allenatore del Venezia in serie A

È il Venezia la terza formazione promossa in serie A. I lagunari, dopo lo 0-0 della gara di andata al Barbera, hanno superato al Penzo per 1-0 il Palermo nel ritorno della finale playoff grazie alla rete nel corso del primo tempo di Gytkjaer. Un trionfo che porta la firma di mister Paolo Vanoli: il tecnico, nel corso dell'annata, ha infatti saputo dare un'impronta tattica ben chiara alla sua squadra, portandola a chiudere il campionato al terzo posto prima della cavalcata trionfale nella post season. Un lavoro, quello dell'ex difensore, che non è passato inosservato ai club di A, tanto che Vanoli sembrerebbe già ad un passo dalla panchina del Torino appena lasciata libera da Ivan Juric, con gli arancioneroverdi costretti quindi eventualmente a cercare un sostituto.

Venezia, i nomi in caso di addio di Vanoli

In caso di interruzione del rapporto con Vanoli, i principali candidati alla panchina del Venezia, in questo momento, sembrano essenzialmente due: Eusebio Di Francesco e Luca D'Angelo. Il primo, dopo un ottimo girone di andata, non è riuscito a condurre alla salvezza in serie A il Frosinone, con i ciociari condannati alla retrocessione con il ko nello scontro diretto dell'ultima giornata contro l'Udinese. Per l'ex allenatore della Roma una beffa, che fa seguito alle esperienze negative alla guida di Sampdoria, Cagliari e Verona.

D'Angelo, che non ha fin qui mai allenato in serie A, è invece reduce dalla salvezza conquistata in extremis in B con lo Spezia. Arrivato sulla panchina degli aquilotti il 15 novembre al posto dell'esonerato Massimiliano Alvini con la squadra al terzultimo posto della classifica con appena 10 punti raccolti nelle prime tredici giornate, D'Angelo è riuscito a far cambiare marcia ai liguri raccogliendo 34 punti in 25 gare garantendo la permanenza in cadetteria senza passare dai playout.