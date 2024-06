Chi sarà l'allenatore del Verona nella prossima stagione

Una salvezza che, a un certo punto della stagione, sembrava quasi impossibile. Il Verona, nella sessione invernale di mercato, ha infatti ceduto tantissimi giocatori della sua rosa e tutto, per gli scaligeri, faceva presagire ad un girone di ritorno di sofferenza. I gialloblù, invece, hanno saputo conquistare la permanenza in serie A addirittura con una giornata di anticipo grazie alla vittoria esterna sul campo della Salernitana. Artefice dell'impresa il tecnico Marco Baroni, destinato però adesso a cambiare aria. Ed i veneti, quindi, si stanno guardando attorno per trovare un adeguato sostituto.

Verona, i nomi per il dopo Baroni

Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza del Verona c'è quello di Paolo Zanetti, reduce dall'esperienza alla guida dell'Empoli terminata lo scorso settembre con l'esonero dopo aver raccolto quattro sconfitte in altrettante giornate di campionato. L'ex centrocampista, nell'annata precedente, aveva però saputo condurre brillantemente alla salvezza i toscani, chiudendo il torneo con ben 43 punti. Per Zanetti, nel massimo campionato, anche l'esperienza al Venezia, terminata con l'esonero nell'aprile 2022.

Sullo sfondo, poi, la pista che porta a Filippo Inzaghi, che nel corso della stagione appena terminata ha guidato dal 10 ottobre all'11 febbraio la Salernitana raccogliendo 10 punti in sedici partite. L'ex attaccante della Nazionale azzurra nel corso della sua carriera da tecnico ha allenato anche Milan, Venezia, Bologna, Benevento, Brescia e Reggina. Sembra invece naufragata l'ipotesi Paolo Vanoli: l'ex difensore, che ha appena portato in serie A il Venezia, pare infatti destinato al Torino.