Panchine bollenti: chi sono i tecnici più gettonati in attesa di incarico

Dati alla mano, è uno dei mesi in cui si verifica il maggior numero di cambi di guida tecnica. Quelli di novermbre saranno pertanto trenta giorni caldi, in considerazione della ripresa dei vari campionati, del giro di boa nei gironi eliminatori delle tre competizioni continentali ma anche dei primi verdetti legati alle qualificazioni delle nazionali per Euro 2024. Tra le ipotesi ventilate, i rumors e le indiscrezioni assortite, ecco i nomi degli allenatori attualmente liberi, in cerca di una panchina.

Zinedine Zidane

In cima alla lista ci finisce lui. Noblesse oblige, in fin dei conti, visto che si parla dell’unico allenatore a vincere tre Champions League ed uno dei pochi ad averla alzata sia come giocatore che come tecnico. Cinque anni a Madrid, undici titoli conquistati ed un accostamento costante a club prestigiosi e varie nazionali. A giugno ha dichiarato che non vede l’ora di tornare ad allenare: le indiscrezioni circolate in Francia parlano di un’offerta di 150 milioni in due anni declinata per andare ad allenare l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Possibile che “Zizou” voglia temporeggiare ancora un po’ per aspettare un’occasione importante, che gli permetta di rientrare nel giro che conta dalla porta principale.

Antonio Conte

E’ l’uomo del poker di scudetti consecutivi (tre alla Juventus ed uno al Chelsea), a cui andrebbe aggiunto anche il salto di categoria la stagione antecedente al suo sbarco a Torino (ottenuto con il Siena) e pure il tricolore vinto alla guida dell’Inter. E’ fermo dalla scorsa primavera, dopo la risoluzione consensuale col Tottenham: era uno dei nomi caldi per l’Italia del dopo-Mancini come alternativa a Spalletti, ha rifiutato le avances dell’Arabia Saudita ed accostato anche a Roma e Napoli nelle ultime settimane, piazze dove gli piacerebbe fare tappa, ma non entrando in corsa. Cosa che peraltro dal 2010 a questa parte ha fatto solamente una volta, proprio in occasione dell’ultima esperienza londinese sulla panchina degli “Spurs”.

Davide Nicola

Lo “specialista” è ancora in attesa di una nuova missione salvezza. Ne ha centrate quattro in sette anni tra Crotone, Genoa, Torino e Salernitana, un paio senza dubbio contro ogni pronostico vista la situazione precaria in cui vertevano le squadre di cui ha assunto in corsa la guida tecnica. La sua ultima avventura in Campania si è conclusa con il divorzio dal club presieduto da Iervolino, che pure lo aveva richiamato dopo un primo esonero seguente al pesante 8-2 subito a gennaio contro l’Atalanta.

Marcelo Gallardo

Uno dei nomi più interessanti, e stando alle indiscrezioni anche prontissimi ad attraversare l’Oceano per la prima volta e misurarsi con il calcio europeo, come aveva fatto da calciatore lasciando l’Argentina per la Ligue 1. Ha esordito vincendo il campionato uruguayano sulle panchina del Nacional, poi in nove stagioni fa incetta di trofei come allenatore del River Plate, mettendo in bacheca quattordici trofei (tra cui due Libertadores) e divenendo il tecnico più titolato del club. Altro nome saltato fuori come potenziale successore di Garcia nel club partenopeo, è stato sondato dal Marsiglia per avvicendare il dimissionario Marcelino, ma alla fine l’Olympique gli ha preferito Gattuso.

Giuseppe Iachini

In una serie cadetta che fa sempre registrare fermento sul mercato allenatori, la figura del tecnico ascolano è sempre in primo piano tra i potenziali ingressi a torneo iniziato, cosa che peraltro gli è capitato di fare la bellezza di dieci volte negli ultimi tre lustri. Se si aggiungono le quattro promozioni dalla B alla A (fatte con Chievo, Brescia, Sampdoria e Palermo) che lo collocano di diritto nella lista dei maggiori conoscitori della categoria, è facile intuire come quello di Iachini sia un nome sempre tra i più caldi. Attenzione però alle sirene inglesi: voci di corridoio lo avevano dato in estate vicino allo Sheffield Wednesday, squadra che al momento sta incontrando enormi difficoltà nelle B inglese, dove è ultima.

José Luis Mendilibar

E’ il tecnico del “miracolo” Eibar, squadra basca che il tecnico di Zaldibar ha fatto galleggiare nella Liga per un quinquennio ottenendo sempre la salvezza. Ma anche quello che recentemente ha preso un Sivigilia vicino alla zona retrocessione risollevandolo in campionato e portando al successo in Europa League, piegando in finale la Roma. Paga con l’esonero ad inizio mese l’avvio negativo della squadra espressione di un club con palesi problemi economici, tali da rinunciare ad alcuni dei pezzi pregiati.

Hansi Flick

Ipotesi suggestiva, in quanto il quasi sessantenne tecnico tedesco non si è mai allontanato dalla Germania, a parte una brevissima parentesi come secondo di Trapattoni al Salisburgo. Tanta nazionale e tanto Bayern come vice, poi la promozione in prima squadra: in un biennio sulla panchina dei bavaresi fa en-plein vincendo tutto il possibile, in Nazionale va decisamente meno bene. Colpa (anche del Giappone): lo batte nella gara inaugurale dei Mondiali, lo spazza via nell’1-4 in amichevole che gli costa la panchina nella nazionale tedesca, nonostante un contratto in essere fino al 2024.

Laurent Blanc

Da un mese nell’elenco dei “disoccupati”, dopo la conclusione della sua avventura al Lione. Ha gravitato sempre nell’orbita della “sua” Francia (con l’eccezione di due mezzi campionati in Qatar), vincendo undici trofei nazionali nel triennio alla guida del PSG, a cui si aggiunge anche uno scudetto col Bordeaux. Un’esperienza non troppo felice alla guida delle selezione dei “Les Bleus”, potrebbe essere la persona giusta per una squadra che condivida con lui il desiderio di riscatto e rilancio, magari anche lontano dai confini transalpini.

Igor Tudor

Di lui si ricorda in particolar modo la felice avventura alla guida di Verona capace di stupire nel torneo 2021/2022, nel quale i gialloblù hanno lungamente lottato per raggiungere un posto nelle coppe europee e sfiorato il record di punti in Serie A. In precedenza aveva anche brillantemente guidato alla salvezza l’Udinese per due anni consecutivi, ma anche il suo ultimo incarico da mister dell’Olympique Marsiglia aveva avuto come epilogo in terzo posto nella massima serie francese. Lasciato l’OM a Giugno, è un altro dei personaggi in cerca di autore, solo avvicinato da Juventus e Salernitana in estate e dal Napoli nelle ultime settimane.