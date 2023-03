I "Paperoni" delle panchine: chi sono gli allenatori più pagati al Mondo

E’ Diego Simeone il “Paperone” tra gli allenatori dei club. Lo riporta l’Equipe, quotidiano sportivo francese, che ha stilato la graduatoria dei “mister” più pagati, classifica del 2023 dove peraltro non figura nessun tecnico di Ligue 1. Il Cholo, che ha abbondantemente superato le 600 presenze sulla panchina dell’Atletico Madrid, squadra di cui ha assunto la guida tecnica a dicembre del 2011, è accreditato di uno stipendio pari a 34 milioni di euro stagionali, davanti ancora una volta a Pep Guardiola, al timone del Manchester City, secondo come l’anno scorso con 22,4 milioni annui. Sale sul podio guadagnando una posizione un altro prestigioso esponente della Premier League come Jürgen Klopp, timoniere del Liverpool, con 17,8 milioni, che precede Graham Potter – passato a settembre 2022 dal Brighton al Chelsea – il quale con 13,5 milioni di euro costituisce anche la più alta new entry nella top ten dei trainer più pagati.

Non mancano, ovviamente, la Serie A e più in generale l’Italia. C’è da segnalare il ritorno nei primi dieci di Massimiliano Allegri, al quinto posto con 12,8 milioni; in classifica – rispettivamente all’ottavo ed al nono posto – anche Simone Inzaghi e José Mourinho in rappresentanza di Inter e Roma, appena dietro al detentore del titolo europeo e mondiale Carlo Ancelotti, mister del Real Madrid. Rispetto al 2022, escono dalla lista tre esponenti della Premier League come Brendan Rodgers del Leicester, Erik Ten Hag del Manchester United ed Antonio Conte, fresco di divorzio dal Tottenham. In decima piazza avvicendamento tra rappresentanti della Bundesliga: dentro Xabi Alonso del Bayer Leverkusen e fuori Julian Nagelsmann che ha concluso la sua avventura al Bayern Monaco. Al suo posto, Thomas Tuchel che rispetto a dodici mesi fa resta nella terza fila della griglia, seppur con una squadra diversa. Di seguito la graduatoria completa:

• Diego Simeone (Atletico Madrid) 34 milioni di euro

• Pep Guardiola (Manchester City) 22,4 milioni di euro

• Jürgen Klopp (Liverpool) 17,8 milioni di euro

• Graham Potter (Chelsea) 13,5 milioni di euro

• Max Allegri (Juventus) 12,8 milioni di euro

• Thomas Tuchel (Bayern Monaco) 12 milioni di euro

• Carlo Ancelotti (Real Madrid) 11 milioni di euro

• Simone Inzaghi (Inter) 10 milioni di euro

• José Mourinho (Roma) 9,2 milioni di euro

• Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) 5 milioni di euro