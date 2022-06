Serie A, panchine tutte assegnate: gli allenatori della stagione 2022-2023

Il quadro degli allenatori della Serie A 2022-2023 adesso è completo. Mancano solo alcune ufficialità, ma le scelte sono state fatte e nei prossimi giorni arriveranno anche gli annunci che ancora mancano. Tra le big continuano tutti con le guide tecniche della stagione passata, il Milan conferma Pioli, l’Inter e la Lazio Inzaghi e Sarri, pronti anche a firmare i rinnovi, Mourinho, Italiano, Spalletti e Allegri restano in sella a Roma, Fiorentina, Napoli e Juventus, così come Gasperini, nonostante alcune voci circolate ieri, non lascerà l’Atalanta.

Allenatori Serie A 2022-2023: l’elenco completo

Le prime della classe non sono le uniche che hanno scelto di non cambiare. Il Bologna ha confermato Mihajlovic dopo il colloquio decisivo con la società di fine campionato, stessa sorte per Dionisi con il Sassuolo che ha apprezzato il buon lavoro svolto dal tecnico nel suo primo anno in Serie A in carriera. Non cambia anche la Sampdoria, ieri c’è stato l’incontro tra Giampaolo e la dirigenza, il tecnico ha accettato il progetto blucerchiato e dopo la salvezza conquistata nel finale di stagione continuerà sulla panchina blucerchiata. Discorso molto simile per il Torino con Juric che prima di dire sì ha voluto sedersi a tavolino con Cairo per capire le strategie futuri e alla fine tutti si sono convinti a proseguire insieme.

Serie A, chi ha cambiato allenatore

Dopo le cavalcate per la promozione in Serie A restano al proprio posto Stroppa, al Monza, e Baroni, al Lecce, mentre la Cremonese, altra neopromossa, è una delle cinque squadre che ha deciso di cambiare allenatore passando da Pecchia ad Alvini. L’Hellas Verona, concluso il rapporto con Tudor, ha scelto Cioffi, costringendo l’Udinese e virare su Sottil, ex giocatore proprio dei friulani. Svolta, decisamente a sorpresa, ad Empoli, con Andreazzoli che dopo una stagione con salvezza molto tranquilla è stato sostituito da Zanetti, appena retrocesso con il Venezia. Assegnato dopo una lunga corsa anche il posto allo Spezia, dopo aver salutato Thiago Motta, i liguri hanno incaricato Gotti di guidare la squadra, ieri incontro positivo, nei prossimi giorni l’ufficialità. Infine la Salernitana, il terremoto che ha portato all’addio di Sabatini rischiava di coinvolgere anche Davide Nicola, così però non è stato, l’artefice del miracolo salvezza resta al suo posto.