Tutti gli allenatori della prossima Serie A

Tutte le tessere del puzzle sono andate al loro posto, mancano ancora un paio di ufficialità, ma il quadro degli allenatori in Serie A è completo. Pochi cambi nelle big dove solo il Napoli dopo lo Scudetto svolta in panchina, molti di più tra le squadre di bassa classifica.

Andando in rigoroso ordine alfabetico si parte dall'Atalanta che dopo qualche tentennamento continuerà insieme a Gasperini. Niente cambi anche per il Bologna con Thiago Motta che dopo alcuni rumors su PSG e Inter sarà ancora sulla panchina dei felsinei. Conferma scontata per Ranieri al Cagliari dopo l'impresa promozione, così come resta saldo al comando dell'Empoli Zanetti che ha ottenuto la salvezza tranquilla richiesta dalla società lanciando tanti giovani interessanti. Le due finali perse non hanno intaccato la fiducia della Fiorentina per Italiano, si andrà avanti insieme.

Cambia invece il Frosinone che ha detto addio al timoniere della cavalcata verso la Serie A, Fabio Grosso, e ora punta forte sul rilancio di Di Francesco. Nessun dubbio hanno avuto a Genova, sponda Genoa, sulla conferma di Alberto Gilardino con cui il Grifone ha svoltato nella stagione scorsa quando è stato chiamato al posto di Blessin. L'exploit europeo ha mantenuto bel saldo al suo posto all'Inter Simone Inzaghi, ora si parla anche di rinnovo, per la Juve conferma quasi obbligata, visto il sontuoso contratto, per Allegri, resta per meriti acquisiti sul campo alla Lazio, Maurizio Sarri l'uomo che ha riportato i biancocelesti in Champions League grazie al secondo posto in campionato.

Rivoluzione in panchina per il Lecce che dopo non essere riuscito a trovare l'accordo con Baroni ha virato su D'Aversa, manca ancora l'ufficialità ma è lui il prescelto per guidare i salentini. Nel Milan piombato nel caos dopo gli addii di Maldini e Massara, resta solida la posizione di Stefano Pioli, al comando del Monza ci sarà ancora Raffaele Palladino, mentre il Napoli passa da Spalletti a Rudi Garcia, già presentato negli scorsi giorni da De Laurentiis.

I rumors non hanno cambiato la sorte della panchina della Roma affidata ancora a Mourinho, nessuna cambio in panchina anche per la Salernitana che sarà ancora guidata da Paulo Sousa dopo la breve e fallita trattativa tra il tecnico e il Napoli. Sassuolo e Torino vanno avanti con Dionisi, che ha anche rinnovato il contratto, e Juric, l'Udinese si affida ancora a Sottil, e il Verona dovrebbe continuare con il duo Zaffaroni-Bocchetti artefici dell'incredibile rimonta che ha portato alla permanenza in Serie A.