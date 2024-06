Maggio e giugno sono stati mesi caldissimi per gli allenatori in Serie A. In tanti hanno cambiato e ora è finalmente completa la lista dei tutti i tecnici del prossimo campionato. All'appello mancano solo alcuni annunci ufficiali ma le scelte sono fatte, il Torino si affiderà a Vanoli, il Venezia a Di Francesco, l'Empoli ha "scippato" al Cesena D'Aversa e il Cagliari ha scelto Nicola. Mancavano solo questi tasselli ad un puzzle che ha cambiato tantissimi pezzi prima di diventare completo, a dire il vero c'è ancora un big che è senza allenatore, è il Milan che però ha bloccato Fonseca e aspetta solo di annunciarlo.

In totale sono tredici su venti le squadre che hanno cambiato guida tecnica, un dato più unico che raro soprattutto perché tutti quest cambi hanno riguardato le big. Nelle parti alte della classifica solo l'Inter e l'Atalanta hanno confermato Inzaghi e Gasperini, per il resto rivoluzione con la Juventus affidata a Thiago Motta, il Napoli che ha puntato tutto sul ritorno di Conte e il Milan su Fonseca. Un cambio anche nella Capitale dove De Rossi rimane giallorosso, ma nella Lazio Turdo ha già salutato lasciando l'incarico a Baroni.

Tutti gli allenatori della prossima Serie A

Atalanta: Gasperini (confermato)

Bologna: Italiano (nuovo)

Cagliari: Nicola (nuovo)

Como: Fabregas (confermato)

Empoli: D'Aversa (nuovo)

Fiorentina: Palladino (nuovo)

Genoa: Gilardino (confermato)

Inter: Inzaghi (confermato)

Juventus: Thiago Motta (nuovo)

Lazio: Baroni (nuovo)

Lecce: Gotti (confermato)

Milan: Fonseca (nuovo)

Monza: Nesta (nuovo)

Napoli: Conte (nuovo)

Parma: Pecchia (confermato)

Roma: De Rossi (confermato)

Torino: Vanoli (nuovo)

Udinese: Runjaic (nuovo)

Venezia: Di Francesco (nuovo)

Verona: Zanetti (nuovo)