Allenatori Serie A 2024/2025, l'elenco completo

Una vera e propria rivoluzione, quella che si sta consumando sulle panchine di serie A. In vista della prossima stagione, infatti, sono numerose le squadre che hanno cambiato (o cambieranno) guida tecnica, a partire da numerose big: Milan, Juventus e Napoli, dopo gli addii di Pioli, Allegri e Calzona, ripartiranno rispettivamente da Fonseca, Thiago Motta e Conte, mentre l'Inter campione d'Italia andrà avanti ancora con Simone Inzaghi. Confermati anche Gasperini e De Rossi, che rimarranno alla guida di Atalanta e Roma, mentre la Lazio, dopo l'addio di Tudor, ha scelto di puntare su Baroni.

Diverse, invece, le formazioni ancora alla ricerca del tecnico in vista della nuova stagione: tra queste anche il Torino, che nelle scorse settimane ha salutato Ivan Juric, che potrebbe tornare in patria all'Hajduk Spalato. In stand by, poi, la posizione all'Empoli di Davide Nicola, con l'allenatore protagonista dell'ultima salvezza corteggiato anche dal Cagliari, chiamato a rimpiazzare Claudio Ranieri.

Serie A 2024/2025, gli allenatori di tutte le squadre