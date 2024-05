Panchine serie A, rivoluzione 2024/2025: tutte le squadre che cambieranno allenatore

Una vera e propria rivoluzione, quella attesa sulle panchine di serie A nelle prossime settimane. Tantissime formazioni del massimo campionato, infatti, cambieranno guida tecnica in vista della prossima stagione e non molte saranno le conferme. Nuovi cicli prenderanno il via anche in diverse big, con Milan, Juventus e Napoli destinate a cambiare allenatore.

Tutte le squadre di serie A che cambieranno allenatore nel 2024/2025

Partiamo dalle situazioni delle big. Il destino di Stefano Pioli alla guida del Milan è ormai segnato, con il tecnico parmigiano che ha già le valigie in mano: al suo posto, sulla panchina del Diavolo, potrebbe approdare Paulo Fonseca, ma attenzione alla candidatura anche di Roberto De Zerbi, che lascerà il Brighton. Rivoluzione già iniziata invece in casa Juventus, con Massimiliano Allegri esonerato dopo lo "show" in Coppa Italia e sostituito per le ultime due giornate di campionato da Paolo Montero: l'uruguaiano, tuttavia, sarà soltanto un allenatore ad interim, con la panchina bianconera che potrebbe presto diventare di proprietà di Thiago Motta, che saluterà quindi a sua volta Bologna. Nessuna possibilità di riconferma anche per Calzona, con il Napoli che dovrà dare vita ad un nuovo corso dopo l'attuale stagione fallimentare. In bilico, poi, anche le posizioni all'Atalanta di Gian Piero Gasperini, tentato proprio dall'avventura partenopea, e alla Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Addio già certo quello di Ivan Juric al Torino, con il tecnico croato che sarebbe già stato cercato dal Cagliari, chiamato a sostituire Claudio Ranieri. Tra i traballanti anche Eusebio Di Francesco e Fabio Cannavaro, che potrebbero essere rispettivamente non confermati da Frosinone ed Udinese anche in caso di salvezza. Davide Nicola, invece, rimarrebbe invece verosimilmente alla guida dell'Empoli in caso di permanenza in serie Adegli azzurri. Da monitorare, infine, la posizione di Marco Baroni, capace di salvare con una giornata di anticipo il Verona: l'allenatore fiorentino potrebbe infatti finire nel mirino di diversi club nelle prossime settimane.