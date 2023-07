Inter, siamo sicuri che Morata sia l'uomo giusto?

Il "tradimento" di Romelu Lukaku, "colpevole" di aver flirtato in gran segreto con la Juventus, ha scombussolato i piani mercato dell'Inter. Sì, perché Simone Inzaghi, in vista della prossima stagione, era già pressoché certo di poter contare sulla Lu-La, con Big Rom a comporre con Lautaro Martinez quella straordinaria coppia gol capace di portare i nerazzurri sul tetto d'Italia sotto la gestione di Antonio Conte. Adesso, invece, i piani sono forzatamente cambiati e, soprattutto, si sono complicati. Perché per il club di Steven Zhang trovare un sostituto all'altezza di Lukaku non è affatto semplice, a maggior ragione considerando che la dirigenza, che nelle scorse settimane ha concentrato tutte le proprie attenzioni sul belga, soltanto in questi giorni ha potuto mettersi alla ricerca di alternative.

Il profilo finito nel mirino dell'Inter, sotto esplicita richiesta di Simone Inzaghi, è quello di Alvaro Morata, che in Italia conosciamo bene per i suoi trascorsi alla Juventus. Lo spagnolo, attualmente, milita in Spagna, dove con la maglia dell'Atletico Madrid, nel corso dell'ultima stagione, ha realizzato complessivamente quindici reti (di cui tredici in campionato) in 45 presenze. E proprio il dato relativo ai gol segnati dall'ex bianconero fa riflettere: Morata, nel corso della sua carriera, non è mai stato uno "spacca reti", raggiungendo come suo massimo i venti centri delle stagioni 2016/2017 (con il Real Madrid) e 2020/2021 (con la Juventus).

A far meditare, in particolare, dovrebbe essere il numero di gol segnati in serie A: lo spagnolo, nel corso delle sue quattro stagioni con la maglia della Juventus, soltanto in un'occasione (nel 2020/2021) è andato in doppia cifra mettendo a referto undici reti. Nelle altre occasioni, il bottino, è rimasto sempre sotto la decina: otto gol nel 2014/2015, sette nel 2015/2016 e nove nel 2021/2022. Numeri ben inferiori a quelli di Lukaku, che nelle tre stagioni ai nerazzurri, in campionato, ha segnato rispettivamente 23, 24 e 10 reti.

Se a ciò si aggiunge la perdita di Dzeko, capace nello scorso torneo di mettere a segno nove gol, ecco che inevitabilmente viene da chiedersi se l'arrivo di Morata, unito a quello nelle scorse settimane di Marcus Thuram, possa bastare a portare in dote quel numero di reti necessario per lottare, come da ambizioni, per lo scudetto, o se, come noi riteniamo, non sia il caso di guardare altrove alla ricerca di un vero e proprio bomber.