Chi è Amara Diouf, quindicenne talento senegalese che ricorda Sadio Mané

Arriva dall’Africa il nuovo, potenziale, Golden boy del calcio mondiale. Quindici anni compiuti lo scorso giugno, il record di esordiente più giovane nella storia della nazionale senegalese e le prodezze nelle competizioni internazionali con le selezioni giovanili dei Les Lions de la Teranga rendono Amara Diouf un fulcro del calcio giovanile mondiale. Il club di appartenenza è quel Génération Foot, società di Dakar fondata nel 2000 dall’ex calciatore Mady Touré, che è stato il trampolino di lancio di diversi suoi connazionali come Papiss Cissé, Diafra Sakho e Fallou Diagne (i quali si sono ritagliati una carriera nel vecchio continente) e soprattutto come Sadio Mané, a cui la stellina quindicenne senegalese è stato già accostato. E la presenza da titolare nelle gare della Champions League affrontate dalla G-Foot fanno già intuire il ruolo di primo piano che Diouf è stato in grado di costruirsi.

Ma sono soprattutto i palcoscenici calcati nelle manifestazioni di respiro continentale e mondiale ad averlo posto al centro dell’attenzione generale. A cominciare dalla Coppa d’Africa Under 17, che ha vinto a maggio con il Senegal (2-1 al Marocco in finale) e lo ha visto alzare la coppa in qualità di capitano e ricevere il premio di miglior bomber della manifestazione, grazie alle 5 reti (a cui vanno aggiunti due assist) realizzate nel torneo. Più quella fondamentale – ma non conteggiata – dagli undici metri nella lotteria dei rigori decisiva per superare la semifinale col Burkina Faso, quando a Diuof è toccata la responsabilità di calciare l’ultima penalty della serie. Dopo la passerella offertagli dal ct Aliou Cissé con i “grandi” (diciassette minuti contro il Ruanda nella sfida valevole qualificazioni per la Coppa d’Africa, durante i quali ha sfiorato la rete del 2-1), ecco i Mondiali Under 17, con strepitoso biglietto da visita all’esordio, sempre con fascia di capitano al braccio: doppietta contro i pari età dell’Argentina, con la prima rete (dribbling perfetto e destro ad incrociare) da autentico talento.

Proprio l’uno contro uno costituisce la delizia ed al contempo la croce di Diouf: cercato con tanta insistenza, è un’arma che garantisce alla squadra superiorità numerica ma anche qualche pallone perso di troppo. Peccato di gioventù, compensato però dalla capacità di vedere la porta con efficacia ed anche dalla versatilità che lo porta ad essere fruibile su entrambi i versanti dell’attacco ma anche in posizione più centrale, galleggiando tra le linee. Il suo futuro sarà, con ogni probabilità, europeo: la Génération Foot ha instaurato da tempo una partnership con il club transalpino del Metz, militante in Ligue 1, dove è probabile che Amara andrà a farsi le ossa prima di spiccare definitivamente il volo nel calcio mondiale. Tante le aspettative riposte in un adolescente che in gioventù preferiva sorvegliare i pali della porta. E che invece, ora, è in predicato di diventare a suon di gol la nuova stella del calcio senegalese.