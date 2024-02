Amichevole Italia - Inghilterra: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Disponibilità, cuore e orgoglio nell’indossare la maglia azzurra. Sono queste le caratteristiche - evidenziate una volta di più dal ct della Nazionale Femminile, Andrea Soncin - di un’Italia che non vede l’ora di spiccare il volo, non solo in senso metaforico. Le Azzurre sono ad Algeciras, cittadina spagnola che affaccia sullo stretto di Gibilterra, dove domani allo stadio ‘Nuevo Mirador’ (ore 18 italiane, diretta tv su Rai 2) affronteranno in amichevole l’Inghilterra. Dopo le ottime prestazioni in Nations League contro Spagna - battuta in trasferta lo scorso dicembre - e Svezia, due corazzate del calcio mondiale, l’Italia è pronta a misurarsi con le campionesse d’Europa in carica.

“Ci aspetta un altro test importante - ha dichiarato Andrea Soncin - un altro passo di crescita verso il nostro obiettivo. Contro l'Inghilterra (quarta nel ranking FIFA, ndr) dovremo essere molto attenti dal punto di vista difensivo, soprattutto per le loro caratteristiche di attacco diretto della profondità, ma dobbiamo avere la consapevolezza di poter creare diverse situazioni per metterle in difficoltà. Andremo a giocarci la nostra partita con coraggio”. Le Azzurre sono reduci dallo 0-0 di venerdì con l'Irlanda, un'occasione per vedere all'opera “tante ragazze che fin qui hanno giocato meno - ha aggiunto il commissario tecnico -. Domani sfideremo una Nazionale formata da grandissime individualità, quindi dovremo lavorare bene, cercando di portare in campo quell’atteggiamento che si è già visto nei match di fine anno”.