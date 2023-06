Le amichevoli estive dell'Atalanta

Due settimane e poi si riparte, le vacanze iniziano a essere agli sgoccioli per l'Atalanta che si ritroverà l'11 luglio a Zingonia per i primi test stagionali e poi prenderà la via di Clusone, in Alta Val Seriana, dove la formazione di Gasperini si allenerà dal 14 al 22 luglio. Una decina di giorni intensi per mettere benzina nelle gambe e iniziare a costruire la squadra del futuro con il mercato che comunque la farà da padrone. Da Hojlund a Koopmeiners, senza dimenticare Scalvini, come sempre sono tanti i gioielli di Bergamo su cui le big hanno posato gli occhi.

Atalanta, le date delle amichevoli estive

La dirigenza si occuperà del mercato, Gasperini di quello che succederà in campo dove sono già state programmate le prime amichevoli. Le prime tre saranno delle sgambate o poco più, l'Atalanta scenderà in campo il 16 luglio contro la Rappresentativa Città di Clusone, il 20 con la Rappresentativa Val Seriana e il 22 contro gli svizzeri del Locarno, tutti i match inizieranno alle ore 17.

Il primo vero test probante arriverà la settimana successiva quando il 29 di luglio la Dea scenderà in campo contro il Bournemouth, formazione di Premier League che sarà più avanti nella preparazione iniziando il campionato prima dell'Atalanta. Ancora da confermare ma molto probabile è un quinto test ancora di più alto livello, a inizio agosto infatti i nerazzurri dovrebbero sfidare l'Union Berlino che nell'ultima Bundesliga hanno per la prima volta conquistato un passo per la prossima Champions League. Un big match a tutti gli effetti che potrebbe già dare segnali importanti in vista dell'inizio ufficiale della Serie A in programma tra il 18 e il 20 agosto.