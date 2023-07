Le amichevoli estive del Napoli

Il lavoro del Napoli a Dimaro procede spedito tra bagni di folla e arrivo dei campioni d'Italia, oggi per esempio è stato il giorno di Simeone, ieri è stato accolto in ritiro Anguissa. Nessun nuovo acquisto per ora con Garcia che aspetta il dopo Kim come primo obiettivo e magari qualche altro regalo per rendere ancora migliore la rosa a disposizione, già molto competitiva. Ovviamente sul fronte mercato ci sarà da capire anche cosa succederà in uscita con Osimhen e Kvaratskhelia che sono i pezzi pregiati di cui De Laurentiis non vuole privarsi, per questo sta facendo muro di fronte agli interessamenti in arrivo dall'estero.

Il calendario delle amichevoli del Napoli

L'estate del Napoli quindi viaggia sul doppio binario tra campo e mercato, e a proposito del rettangolo verde, domani, martedì 18 luglio, ci sarà la prima sgambata con l'amichevole contro l'Anuane Valle di Non, formazione di Eccellenza. Il 24 luglio prima partita un po' più probante contro la Spal, squadra appena retrocessa in Serie C, con calcio d'inizio alle 17.

Le amichevoli continueranno poi durante la seconda parte di ritiro, in programma a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto. Anche in questo caso sono due i test già organizzati: il 29 luglio contro i turchi dell'Hatayspor e il 3 agosto con gli spagnoli del Girona. Probabile che alla programmazione attuale venga aggiunta anche un'altra amichevole, come già successo l'anno scorso con Spalletti.