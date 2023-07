Ancelotti e i suoi fratelli, gli allenatori italiani delle Nazionali

Il sogno del Brasile è diventato realtà, a partire dal 2024 Carlo Ancelotti sarà sulla panchina verdeoro per guidare la selezione carioca prima in Coppa America e poi, verosimilmente, ai prossimi Mondiali che si disputeranno nel 2026 tra Stati Uniti d'America, Canada e Messico. La rassegna iridata è il grande obiettivo di tutte le Nazionali e molte di più rispetto al solito saranno le qualificate, si passerà infatti da 32 a 48 formazioni.

Tra gli italiani che puntano ai Mondiali, oltre ad Ancelotti con il Brasile, c'è sicuramente Domenico Tedesco che si è seduto sull'incandescente panchina del Belgio dopo le esperienze con Schalke 04, Lipsia e Spartak Mosca mentre dopo l'ultima ottima Nations League, Marco Rossi punta a stupire ancora tutti con la sua Ungheria. Proveranno l'impresa anche Francesco Calzona con la Slovacchia, Michele Marcolini con Malta e De Biasi con l'Azerbaigian Quasi impossibile sarà vedere ai prossimi Mondiali Francesco Moriero che è attualmente l'allenatore delle Maldive. Compito molto difficile da assolvere anche per Stefano Cusin che in questo momento è il tecnico del Sud Sudan, nazione martoriata dalla guerra civile fino a pochi anni e che ancora oggi soffre di questa situazione. E'volato invece in Nepal Annese, mentre il collega Guglielmo Arena si è seduto sulla panchina del Laos, undicesima naizonale in carriera.

Ovviamente ci proverà Roberto Mancini, l'ultimo italiano attualmente in carica in una Nazionale, la nostra, quella azzurra, che questa volta davvero non può fallire. Dopo aver perso gli ultimi due Mondiali in Russia e Qatar, non ci sono più prove d'appello, prima bisognerà cercare di mantenere la corona in Europa e poi sarà necessario volare in Nord America tornando a giocare un Mondiale a dodici anni dall'ultima volta, altrimenti sarebbe molto più di un semplice fallimento.