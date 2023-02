Ancelotti nuovo CT del Brasile: raffica di smentite

La notizia lanciata oggi da ESPN ha fatto sobbalzare buona parte del mondo del calcio: Ancelotti ha trovato l'accordo con il Brasile per diventare il nuovo CT verdeoro, questo in breve lo scoop della testata che è andata oltre svelando anche la durata del contratto: 3 anni.

La notizia è stata rilanciata un po' ovunque, Carlo Ancelotti è uno degli allenatori più vincenti di sempre e un'esperienza con una Nazionale in effetti manca nel suo curriculum, anche per questo forse fin dall'addio di Tite dopo il Mondiale il suo nome è stato aggiunto ad una lunga lista di nomi in cui c'erano anche Guardiola e Luis Enrique, solo per citarne alcuni.

Le smentite di Ancelotti e del Brasile

Nel pomeriggio però sono arrivate secche smentite sul possibile accordo. Lo stesso Ancelotti durante la conferenza stampa pre gara della finale del Mondiale per club ha chiaramente detto di avere un contratto con il Real Madrid fino al 2024, senza contare che qualche mese fa in un'intervista aveva dichiarato di essere pronto a dire addio alla panchina una volta conclusa la sua avventura con le merengues.

Subito dopo è arrivata anche la smentita ufficiale della Federazione brasiliana che ha rilasciato questa chiarissima nota: "La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) informa che la notizia diffusa questo venerdì (10/02) secondo cui l'allenatore del Real Madrid, l'italiano Carlo Ancelotti, è il nuovo allenatore della nazionale brasiliana è infondata".