Ancelotti resta al Real Madrid

Resta per tornare a vincere, Carlo Ancelotti non si muove dal Real Madrid secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna e dal quotidiano sportivo As, da sempre molto vicino ai blancos. Niente Brasile quindi che aveva provato a convincere il tecnico italiano per affidargli la selecao in vista delle prossime competizioni internazionali, Mondiali compresi. Il corteggiamento però non è andato a buona fine e così Ancelotti continuerà a Madrid.

Cosa ha vinto Ancelotti con il Real Madrid

In questa stagione il tecnico è riuscito a portare a casa il Mondiale per Club e la Coppa di Spagna, due titoli a cui non si sono aggiunte la Champions League, con l'uscita in semifinale con il City di Guardiola, e la Liga finita nelle mani dei rivali del Barcellona. Ancelotti vuole riprendersi le due competizioni che era riuscito a portare a casa nell'annata precedente continuando così a far crescere il suo palmares con le merengues che al momento conta: due Champions League, due Mondiali per Club, una Liga e due Coppe di Spagna.

Per farlo avrebbe già iniziato a lavorare insieme allo staff di mercato di Florentino Perez per allestire una rosa ancora più competitiva. Il primo colpo dovrebbe essere Jude Bellingham stella del Borussia Dortmund e della Nazionale inglese, oltre al fenomenale centrocampista il tecnico italiano vorrebbe anche un difensore e un attaccante doprattutto se Benzema dovesse lasciarsi convincere dalla mega offerta arrivata dall'Arabbia Saudita.

Un altro anno insieme quindi tra Carlo Ancelotti e il Real Madrid, per continuare a vincere in Europa lasciandosi alle spalle i tanti rumors di uno suo possibile sbarco in Brasile.