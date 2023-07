Manovra stipendi: per Andrea Agnelli 16 mesi di inibizione e 60mila euro di multa

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli con un'inibizione di 16 mesi e un'ammenda di 60mila euro in merito al procedimento avente ad oggetto le manovre stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership con altri club. La posizione di Agnelli era stata stralciata dal Tribunale Federale Nazionale nel corso dell'udienza del 30 maggio scorso. Si tratta della sentenza di primo grado: la difesa potrà decidere se fare ricorso in appello. La sanzione si va ad aggiungere ai 2 anni già confermati dal collegio di Garanzia per il processo plusvalenze e riguarda le manovre stipendi delle stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Per gli stessi fatti la Juventus ha ricevuto una multa di 718mila euro ma senza ulteriori punti di penalizzazione in classifica.