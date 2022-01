Lo strano record di Andrea Consigli: 424 presenze in A, mai in Nazionale

Recordman, suo malgrado. Strana la storia di Andrea Consigli, che tra una manciata di giorni soffierà su 35 candeline. Il portiere del Sassuolo, bucato domenica quattro volte dal Verona, scendendo in campo al Mapei Stadium in occasione del match contro l’Hellas valevole per la ventiduesima giornata di serie A ha messo a segno un singolare primato. E’ infatti diventato il calciatore con il maggior numero di presenze nel massimo campionato nazionale a non aver mai indossato la casacca della Nazionale Maggiore. Il record apparteneva, curiosamente, ad un altro giocatore che ha vestito la maglia della formazione emiliana, ovvero Paolo Cannavaro, che ha concluso proprio in neroverde – alla fine del 2017 – la sua carriera nel calcio giocato.

I gettoni collezionati da Consigli in serie A sono ben 424, tutti in provincia tra Bergamo e Sassuolo. Un bottino che salvo imprevisti potrà ulteriormente ritoccare entrando nella “top 40” dei calciatori con più presenze nel principale torneo calcistico italiano. I contorni della storia, o meglio del record, assumono connotati ancora più curiosi se si considera che Consigli, nel suo curriculum, vanta comunque una costante partecipazione all’attività delle selezioni giovanili azzurre, che lo hanno visto protagonista a partire dall’Under 16 fino all’Under 21 (con cui ha conquistato un bronzo agli Europei del 2009 in Svezia ed è stato inserito nella squadra ideale della competizione) passando per la Nazionale Olimpica. Ma nonostante questo, le porte dell’Italia maggiore sono sempre restate sbarrate.

Ed a nulla è valso il suo particolare talento di “pararigori”: in Serie A, è al quarto posto con 21 penalty respinti su 72, ad un “intercetto” di distanza da Gigi Buffon, sul terzo gradino del podio di una classifica che vede al comando Samir Handanovic – ancora in attività con l’Inter – a quota 32 e Gianluca Pagliuca con 31. Il suo contratto, recentemente rinnovato fino al 2024, lo porterà a raggiungere il traguardo di dieci stagioni con la casacca del Sassuolo, e probabilmente a ritoccare i primati che gli appartengono. E chissà che la Nazionale, proprio in considerazione della sua...anzianità di servizio, non decida di concedergli honoris causa il privilegio di rispondere, per la prima volta, ad una chiamata in azzurro.