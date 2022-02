Tutti vogliono Andrea Pirlo: dove allenerà di nuovo il "Maestro"

E’ il nome più ricorrente sui taccuini delle dirigenze, italiane e non solo. Curiosa la storia del “Maestro” Andrea Pirlo, direttore d’orchestra con bacchetta in mano ma senza né platea né musicisti, con lo smoking fresco di tintoria ed un leggio che continua a restare vuoto. Dopo l’esperienza alla Juventus, cominciata in teoria coi gradi di tecnico dell’Under 23 ma invece proseguita alla guida della prima squadra con cui ha conquistato Coppa Italia e Supercoppa Italiana, il tecnico bresciano è ancora alla finestra. Lunga la lista dei corteggiatori redatta dai rumors di mercato che si sono susseguiti da giugno 2021 (a partire dalla Sampdoria la scorsa estate), divenuta ancora più corposa con l’inizio della stagione ed i primi esoneri: Pirlo è stato accostato al Parma in B e al Barcellona nella Liga per raccogliere l’eredità di Koeman, al Genoa ed alla Salernitana in Serie A ma anche alla panchina della nazionale polacca. Abboccamenti, trattative, ma niente fumate bianche, annerite dalla decisione del tecnico di declinare l’invito o da scelte diverse effettuate dal club al momento di pescare il nome dalla rosa dei candidati.

L’ultima indiscrezione riguarda il Bologna. C’è un Mihajlovic alle prese con una crisi equiparabile forse a quella vissuta nel 2009 alla guida degli emiliani, quando i quattro punti in dieci partite lo portarono ad essere sollevato dall’incarico e sostituito da Papadopulo, dopo essere subentrato ad Arrigoni a novembre. Ora i punti accumulati nelle ultime dieci uscite sono sette: pochi, se equiparati al ritmo tenuto dai felsinei nella prima parte di torneo, che li aveva visti addirittura in orbita Europa. Nelle prossime due sfide, con Spezia e Salernitana, Mihajlovic si gioca molto: serve una brusca inversione di tendenza per ritornare nella metà sinistra della classifica, più o meno quella effettuata lo scorso autunno, seguente al tonfo con l’Empoli e relativo ritiro abbinato al cambio di modulo che risollevò le sorti dei rossoblu.

Il “Maestro”, intanto, resta ad osservare gli sviluppi. Con la bacchetta in mano e l’amico Mihajlovic chiamato a opera di lotta e resilienza, deciso a svoltare per difendere il suo posto, lui che dell’indole da guerriero incline a lotta e sacrificio ne ha fatto una virtù. Alcune settimane fa in conferenza stampa gli venne chiesto chi calciasse meglio le punizioni, ed il Sinisa da Vukovar, 53 anni da compiere domenica, rispose ridendo: “Se lo chiedi a me dico che ero più bravo io, ma se lo chiedessi a lui (Pirlo ndr) ammetterà che ho ragione, se è sincero”. Altre due partite, dunque, a disposizione del “Sergente” per far sì che la disputa continui solo sull’efficacia sui calci piazzati, e non si sposti ai paragoni sul rendimento da tecnico del Bologna.