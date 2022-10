Andrea Pirlo rischia l'esonero

Andrea Pirlo è a rischio esonero. Secondo la stampa turca il tecnico italiano è all'ultima spiagga con il suo Karagumruk e si giocherà la panchina venerdì prossimo quando giocherà contro l'Hatayspor in casa. Match delicato quindi per una squadra a forti tinte azzurre, in porta il titolare è infatti Viviano, in difesa c'è l'ex Genoa Biraschi, a centrocampo ha trovato spazio Matteo Ricci, mentre in attacco in rosa ci sono anche Borini e il prodotto del settore giovanile dell'Atalanta Ebrima Colley.

L'avventura di Andrea Pirlo è già al capolinea?

Forse anche grazie a questa folta colonia italiana il club turco ha scelto Andrea Pirlo che aveva una sola esperienza come allenatore nella Juventus due anni fa, nella stagione in cui i bianconeri hanno perso il predominio italiano lasciando lo Scudetto all'Inter dopo nove anni. Va detto che Pirlo vinse comunque due trofei: la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

Per una anno è rimasto fermo, poi è arrivata a chiamata del Karagumruk e una nuova avventura che per ora ha portato poche soddisfazioni. Pirlo è infatti terzultimo con 6 punti nella serie A turca, una sola vittoria e la peggiore difesa del campionato con 17 gol al passivo. Venerdì quindi sarà la gara più importante da giocare contro l'Hatayspor che è a quota sette ed è in lotta per la salvezza al pari del Karagumruk ma con una grande differenza. Pirlo arriva alla sfida dopo due sconfitte in fila e da cinque partite senza successi, gli avversari invece hanno vinto le ultime due gare di campionato giocate.

Serve una svolta immediata quindi per salvare la panchina, giocare in casa può essere un aiuto, è proprio nello stadio amico che è arrivata l'unica vittoria del tecnico italiano contro l'Ankaragucu per 4-1, ma da quel giorno è passato un mese e mezzo, per questo ora la panchina di Pirlo traballa.