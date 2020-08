Una scelta a sorpresa, clamorosa. Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus dopo l'esonero di Maurizio Sarri.

Nessuna telenovela stavolta: Andrea Agnelli sceglie personalmente una soluzione interna (Pirlo era stato presentato poche settimane fa come nuovo allenatore della Juve under 23).

Inizia una nuova era in casa bianconera. Per Pirlo la prima esperienza da allenatore sarà così su una delle panchine più prestigiose del panorama europeo. Non avrà tempo per la gavetta, dovrà iniziare a vincere subito. Pirlo non ha mai allenato nemmeno a livello giovanile. Si è ritirato dal calcio giocato nel 2017.

🔴 Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal pic.twitter.com/VyhbYk4rui

"La stagione 2019/20 è finita per noi, più tardi di quando previsto, ma prima di quanto ci saremmo aspettati. Ora è il tempo per una riflessione, il tempo di analizzare gli alti e bassi perché il pensare critico è l'unico modo di migliorarsi. Un grande club come la Juventus deve sempre pensare da miglior club del mondo. Vincere la Serie A ancora una volta in un anno così difficile è sicuramente qualcosa di cui essere fieri". Sono le parole di Cristiano Ronaldo, affidate ai suoi profili social, all'indomani dell'eliminazione della Juventus agli ottavi di finale della Champions League. "Personalmente, segnare 37 gol con la Juventus e 11 con la Nazionale portoghese è qualcosa che mi fa affrontare il futuro con rinnovata ambizione e desiderio di continuare a fare ancora meglio anno dopo anno -aggiunge il 35enne attaccante-. Ma i tifosi chiedono di più. Si aspettano di più da noi. E noi vogliamo accontentarli, dobbiamo essere all'altezza delle massime aspettative. Spero che il breve periodo di vacanza ci possa permettere di prendere le migliori decisioni per il futuro ed essere sempre più forti e dediti alla causa di sempre. Ci vediamo presto!".